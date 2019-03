Delmenhorst. Das Auswärtsspiel beim MTV Wolfenbüttel am Sonntag könnte für die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst richtungsweisend sein.

Der SV Atlas fühlt sich auf den großen Bühnen bekanntlich besonders wohl, aber ab und zu muss man eben auch mal Kompromisse machen. Das Fußball-Oberligaspiel beim MTV Wolfenbüttel findet am Sonntag ab 15 Uhr auf einem Ausweichplatz ohne echte Tribüne an der Halberstädter Straße statt, weil das altehrwürdige Meeschestadion gerade umgebaut wird – vor ihrer Wiedergründung hatten die Delmenhorster dort einst auch einige Schlachten geschlagen.

Atlas-Coach Olaf Blancke war Anfang Dezember Gast bei der Wolfenbütteler Abschiedsparty gewesen, mit dem damals von ihm trainierten BV Cloppenburg kam er zu einem 3:3, was ihm am Sonntag vermutlich nicht reichen würde. Der Trainer sehnt sich nach dem ersten Sieg als Delmenhorster; nach dem 1:2 bei Spitzenreiter Eintracht Northeim war die Heimpremiere gegen den VfL Oythe in der vergangenen Woche ausgefallen. „Auch die Mannschaft will unbedingt zum ersten Mal in diesem Jahr gewinnen“, sagt Blancke. Die Pause sei trotz des 5:0-Siegs im eingeschobenen Testspiel beim Habenhauser FV „für uns unglücklich“ gewesen.

Trifft Barrie auch in der Liga?

Der Druck ist jedenfalls gewachsen, Atlas kann beim Drittletzten in Wolfenbüttel nun viel gewinnen – aber auch viel verlieren. Auch als Achter sind die Abstiegsplätze nur noch vier Punkte entfernt, bei einer Niederlage droht ein erneuter Kampf um den Klassenerhalt. „Ich sehe es anders herum“, sagt Blancke. „Wenn wir gewinnen, sind wir da erst mal raus. Der Druck ist für Wolfenbüttel höher.“

Zu seinem Pech fällt Taktgeber Musa Karli grippekrank aus, umso wichtiger war die Rückkehr von Mittelfeldmotor Tom Schmidt, der in Habenhausen in guter Form war. Das galt noch mehr für Angreifer Aladji Barrie, der zweimal traf und damit auch Blancke ein wenig erlöste. „Ich hoffe, das war keine Eintagsfliege“, sagt der Coach. Vorne kann Atlas Alternativen gebrauchen: In fünf der letzten sechs Spiele gingen die Stürmer leer aus.