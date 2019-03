Stenum. Nur zwei Spieler haben beim VfL Stenum alle 18 Spiele komplett durchgespielt. Trainer Thomas Barke erklärt, warum der VfL in der Fußball-Bezirkliga auch ohne eingespieltes Team gut dasteht.

36 Spieler hat Thomas Baake, Trainer des VfL Stenum, in den bislang 18 Partien der laufenden Fußball-Bezirksligasaison auf das Feld geschickt. 42 Männer standen sogar im Kader des Tabellenneunten. Beide Werte dürften wohl nicht nur im Bezirk rekordverdächtig sein. Zahlreiche Verletzte und durch Arbeit verhinderte Spieler musste der VfL mit seinem riesigen Schattenkader, mit Spielern aus der Reserve und der A-Jugend, kompensieren. Einzig Maximilian Klatte und Michael Marten erlebten alle 1620 Saisonminuten auf dem Feld.

Entspannung an der Verletzungsfront

Am Sonntag, 10. März, ist die Situation für das 19. Ligaspiel beim abstiegsgefährdeten TuS Eversten (Anpfiff 15 Uhr, am Tegelkamp 32 in Oldenburg) zur Abwechslung entspannter. Nur die langzeitverletzten Bastian Morche, Kristian Bruns und Malte Tönjes sowie Waldemar Kelm (Muskelverletzung im Training) stehen nicht zur Verfügung. Vor einer Woche fehlten dem VfL bei der 2:3-Niederlage beim BW Bümmerstede noch zehn Akteure.

Interessante Situation für VfL-Coach

Für Baake ist der Kader hinter dem Kader ein Zeugnis der Qualität im Verein. „Für mich als Trainer ist das interessant. Du kannst keine Spielzüge einstudieren lassen. Da müssen im Spiel die Basics stimmen“, sagt der Coach.

Stenum erwartet enge Partie nach dramatischem Hinspiel

Nach dem dramatischen Hinspiel, in dem Stenum nach 0:2-Rückstand in der 90. Minute das Siegtor zum 3:2 schoss, erwartet Baake eine enge Partie. Nicht nur das Spielerische, sondern auch der Kampfgeist ist am Sonntag Trumpf, betont Baake.