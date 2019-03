Hude/Wildeshausen. Die Rollen im Landkreis-“Derby“ in der Fußball-Bezirksliga scheinen verteilt. Vor dem Aufeinandertreffen des VfL Wildeshausen und FC Hude überschütten sich die Trainer gegenseitig mit Lob.

„Erfolge im Fußball sind vergänglich“, erwidert Marcel Bragula, Trainer des VfL Wildeshausen, wenn er auf die Sieghistorie gegen den FC Hude vor dem „Landkreis-Derby“ in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag, 10. März, angesprochen wird. Etwa neuneinhalb Jahre ist nun die letzte Niederlage gegen die Huder her. Am 6. September 2009 gelang den Fußballern aus dem Klosterort ein 3:1-Sieg gegen den VfL in der Kreisliga. In der Saison 2009/2010 stiegen die Wittekind-Kicker in den Bezirk auf. Bis zur laufenden Bezirksliga-Spielzeit standen sich der VfL und der FCH nur bei einer Hallen-Kreismeisterschaft und einem Freundschaftsspiel gegenüber – beide male war Wildeshausen erfolgreich. Die Wege der beiden Mannschaften haben sich in den vergangenen Jahren zu selten gekreuzt, dass Bragula und Hudes Trainer Lars Möhlenbrock von einem „richtigen Derby“ sprechen würden.

VfL steht vor „anspruchsvoller Aufgabe“

In dem zähen Hinspiel blieb der Aufsteiger lange dran und musste sich erst spät mit 0:2 geschlagen geben. Thorben Schütte und Maximilian Seidel ließen den VfL jubeln. „Hude hat die Räume im Hinspiel gut eng gemacht. Das wird am Sonntag eine anspruchsvolle Aufgabe“, ist sich Bragula sicher, der das Möhlenbrock-Team in hohen Tönen lobt: „Hude ist ein toller Verein. Lars ist ein junger akribisch arbeitender Trainer. Seine Mannschaft tritt taktisch diszipliniert und variable auf. Ich habe höchsten Respekt vor der geleisteten Arbeit in Hude.“ Im gleichen Atemzug stellt er aber auch klar, dass seine Mannschaft drei Punkte aus Hude mitnehmen möchte.

Hude möchte im Rückspiel anders auftreten

Die Respektsbekundungen aus Wildeshausen kann Möhlenbrock nur zurückgeben: „Für den Werdegang des VfL ist Marcel das Zugpferd gewesen. Er hat die Spieler im Verein geformt und damit kontinuierlich Erfolg gehabt. Dem muss man einfach Respekt zollen.“ Der Trainer des Tabellensiebten möchte mit seinem Team am Sonntag anders auftreten als im Hinspiel. Das Ziel ist es, nun nicht mehr hinten Beton anzurühren, sondern auch Torchancen herauszuspielen. „Wir sind in dieser Phase der Saison spielerisch gefestigt und wollen den Tabellenführer gerne ärgern“, sagt Möhlenbrock. Er ist sich darüber im Klaren, dass sein Team für einen Punktgewinn einen „guten bis sehr guten Tag“ benötigt.

Das Spiel beginnt um 14.30 Uhr im Huder Waldstadion, Am Stadion 2. Mit Blick auf die Tabellensituation könnte es das vorerst letzte Treffen in einem Ligapunktspiel sein. Bei den Wildeshausern sieht es ganz stark nach einem Aufstieg aus – wie bei dem Aufeinandertreffen vor neuneinhalb Jahren.