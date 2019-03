Stenum. Die B-Junioren des VfL Stenum haben in der Fußball-Bezirksliga die Meisterschaft fest im Blick. Die anderen Jugendteams aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst gehen mit gemischten Gefühlen in die zweite Saisonhälfte.

Maurice Kulawiak redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir wollen Meister werden“, betont der Trainer der B-Junioren des VfL Stenum. Die jungen Fußballer belegen in der Bezirksliga den ersten Platz und blicken auf einen hervorragenden Saisonverlauf zurück. Neben den Stenumern vertreten in dieser Spielklasse vier weitere Vereine den Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst: VfL Wildeshausen, FC Hude, JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener und TV Jahn.

Stenum erwartet einen Zweikampf um die Meisterschaft

Nicht zuletzt die Vorbereitungsphase stimmt den VfL Stenum, der nach 15 Spielen mit 37 Punkten und 92:18 Treffern in Führung liegt, optimistisch. „Wir haben einige Testspiele bestritten und es waren stets viele Jungs beim Training“, berichtet Kulawiak. Die verletzten Spieler seien zurückgekehrt und vor dem Spiel gegen den Nachbarn TV Jahn, das am Samstag um 16.30 Uhr beginnt, habe er die Qual der Wahl. Es gelte, so der Coach, eine Pflichtaufgabe zu erfüllen.

Kulawiak erwartet einen Zweikampf mit der JSG Emstek/Höltinghausen, die zwei Punkte hinter seiner Mannschaft liegt. Der Spitzenreiter stellt die beste Defensive und den erfolgreichsten Angriff. 36 der 92 Treffer erzielten Niklas Brill (19) und Sascha Leichsenring (17), die in der Torjägerliste die ersten beiden Ränge einnehmen.

Wildeshausen geht optimistisch in Restsaison

Das Spiel der B-Jugendlichen des VfL Wildeshausen bei der JSG Elsten/Cappeln/Sevelten (Samstag, 16 Uhr) bezeichnet Matthias Ruhle als „Herausforderung“. Er sei, so der Trainer des Tabellenfünften, guten Mutes und überhaupt optimistisch, wenn es um das Restprogramm dieser Saison gehe. Zuletzt verletzte Spieler seien wieder fit.

Ruhle: „Mit dem bisherigen Abschneiden sind wir zufrieden.“ Obwohl der VfL bereits 29 Punkte gesammelt hat, wirft der Trainer auch einen Blick auf die untere Tabellenhälfte. Eventuell, sagt er, kämen zu den fünf Absteigern noch drei weitere hinzu. Die beiden nächsten Spiele – in Cappeln und gegen Emstek/Höltinghausen – seien sehr wichtig.

FC Hude will kein Underdog sein

Auch Jan Trump, Trainer des FC Hude, zeigt sich zufrieden. Acht Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen sind dafür verantwortlich, dass der Neuling mit 26 Punkten auf der sechsten Position zu finden ist. Die Mannschaft meldete sich mit einem 4:1 bei Kellerkind JSG Apen/Gotano/Augustfehn zurück und tritt am Samstag, 16 Uhr, in Höltinghausen an.

„Unser Ziel ist es, uns in dieser Liga zu festigen. Wir wollen nicht mehr zu den Underdogs gehören, sondern den FC Hude und dessen Jugendarbeit ein bisschen hervorheben“, erklärt Trump, dessen Nachwuchsspieler auf eigenem Platz ungeschlagen sind. Welches Saisonziel verfolgt er mit seiner Mannschaft? „Mir schwebt ein einstelliger Tabellenplatz vor“, antwortet Trump.

Harpstedt mit Ladehemmung

24 Punkte aus 14 Begegnungen bescheren der JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener Platz acht. Sieben Siegen stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Die Leistungen im Offensivbereich sind noch ausbaufähig, denn bei den Schützlingen von Diemo Spitz stehen lediglich 25 Treffer zu Buche.

Am Samstag, 14 Uhr, stellt sich Harpstedt beim VfL Oldenburg II vor, der als Zwölfter den zweiten Abstiegsplatz belegt. Eine Woche später erwartet man mit der JSG Apen den Vorletzten, der es lediglich auf drei Punkte gebracht hat.

TV Jahn lässt sich überraschen

Maik Zelezniak, der den TV Jahn trainiert, strahlte vor den Spielen bei der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte (das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) und bei den führenden Stenumern (Samstag, 16.30 Uhr) wenig Zuversicht aus. „Wir haben kaum auf einem Rasenplatz trainiert. Viele Spieler haben gefehlt. Ich bin gespannt,“ sagt er.

Die Delmenhorster müssen dringend punkten, denn mit 14 Zählern belegen sie den elften und damit den ersten Abstiegsplatz. „Wir haben viele Spiele unglücklich verloren“, blickt Zelezniak zurück. „Einige Male haben wir entscheidende Tore in den letzten Minuten kassiert. Teilweise fehlte die Kraft.“ Das Ziel, betont der Coach, sei natürlich der Klassenerhalt.