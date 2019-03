Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt sind an diesem Freitag klare Außenseiterinnen: Sie treten bei Spitzenreiter SFN Vechta an.

Es ist vielleicht das „einfachste Spiel der Saison“: An diesem Freitag treten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt beim Tabellenführer und größten Meisterschaftsfavoriten SFN Vechta an. In der Partie, die um 20 Uhr in der Halle an der Brüsseler Straße beginnt, hat der TVN nichts zu verlieren.

TVN kann befreit aufspielen

In Vechta können derweil so langsam die Planungen für die 3. Liga beginnen. Sieben Spieltage vor dem Ende der Saison 2018/2019 hat das Team sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger VfL Stade. Es stellt die beste Abwehr und den zweitbesten Angriff der Oberliga (Tordifferenz +163). Die Mannschaft aus Neerstedt, die Rang zehn belegt, möchte die klar favorisierten Gastgeberinnen ärgern. „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen, deshalb ist Disziplin das oberste Gebot. Wir werden versuchen, die Angriffe lange auszuspielen. Wenn sich dann Chancen ergeben, wollen wir diese auch nutzen“, erklären die TVN-Trainer Maik Haverkamp und Michael Kolpack. Sie haben ihr Team auch in der Defensive so auf die Partie vorbereitet, dass es die SFN-Torfabrik vor einige Aufgaben stellen kann. Auf gar keinen Fall wollen die Neerstedterinnen unter die Räder kommen. Sie können beim Spitzenreiter befreit aufspielen, nachdem sie sich am Vorwochenende mit einem 27:26-Heimsieg über den ATSV Habenhausen etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft hatten.