Sandkrug. Für die Tischtennis-Oldies aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land besteht wahrlich kein Grund zur Klage. Auch in 2019 finden die Senioren-Landesmeisterschaften wieder in der Region statt.

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, werden die Senioren-Landesmeisterschaften im Tischtennis zum dritten Mal in Folge von der TSG Hatten-Sandkrug ausgerichtet. Die 47. Landesmeisterschaften gelten als Qualifikationsturnier für die Deutschen Senioren-Meisterschaften am Pfingstwochenende, 8. bis 10. Juni, in Erfurt. Während bei den Damen für die Titelkämpfe in Sandkrug seit diesem Jahr eine freie Meldemöglichkeit besteht, mussten sich die Männer über den Bezirksentscheid qualifizieren.

Turnier startet Samstag und Sonntag um 9 Uhr

Gespielt werden bei den Landesmeisterschaften die Altersklassen von Ü40 bis Ü80 in den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed. Nach obligatorischen Begrüßungsansprache am Samstag um 9 Uhr finden im Anschluss die ersten Einzel-Vorrundenspiele der Altersklassen 60 bis 80 statt. Um 12 Uhr steigen die Ü50-Senioren und gegen 13 Uhr die Ü40-Senioren in das Turnier ein. Der Mixed-Wettbewerb wird einschließlich des Endspiels ebenfalls am ersten Turniertag abgewickelt. Die Doppelklassen und die K. o.-Runden im Einzel sind alle für den Sonntag ab 9 Uhr vorgesehen.

Viele Spieler aus dem Kreis aktiv

Die Spieler der hiesigen Vereine wollen den ein oder anderen Platz auf dem Podest erhaschen. In der Ü40-Altersklasse geht mit Marco Stüber und Felix Lingenau ein Duo vom TV Hude an den Start. Vereinskollege Andreas Lehmkuhl sowie Kreismeisterin Anke Westermann-Matuszcyk (TTG DHI Harpstedt) halten ebenfalls das Kreisfähnchen hoch. Bei den Ü50-Senioren sind Klaus Krabbe (TV Hude) sowie Caren Repke und Linda Schmidt von der TS Hoykenkamp mit von der Partie. Bei den Ü60-Senioren starteten Ulla Reinert (TTSC 09 Delmenhorst) und Holger Lebedinzew (TV Hude). Während Doris Elsner (TTSC) als einzige Akteurin in der Klasse der über 65-Jährigen aufschlägt, sind in den älteren Jahrgängen außerdem noch Heinz von Hagen, Klaus-Dieter Stüber (beide Hude) und die Hoykenkamperin Monika Strodthoff in der Ü70-Klasse vertreten. Bei den Ü75ern sind die Vereinskollegen Jürgen Strodthoff sowie Heino und Ursel Witte vertreten. Dort geht auch das Duo Londa Bantel/Waltraud Hermann (TV Deichhorst und TV Hude) an den Start.