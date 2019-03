Delmenhorst. Sechs Jugendmannschaften müssen die Fußball-Bezirksliga der C-Junioren verlassen, in der der VfL Stenum, der VfL Wildeshausen, der TV Jahn Delmenhorst, der TuS Heidkrug und der Delmenhorster TB spielen.

Wenn sich sogar der Tabellendritte mit dem Thema „Abstieg“ beschäftigt, dann deutet das auf eine außergewöhnliche Saison hin. Und in der Tat: In der Fußball-Bezirksliga der C-Jugendlichen bangen viele Teams um den Klassenverbleib, denn fast die halbe Liga: sechs von 14 Mannschaften – muss diese Spielklasse verlassen. Am Wochenende sollen sechs Partien stattfinden. In den Mittelpunkt rücken dabei die Derbys VfL Stenum – VfL Wildeshausen (Samstag ab 15 Uhr) und DTB – TuS Heidkrug (Sonntag, 11 Uhr). Der fünfte hiesige Vertreter, TV Jahn Delmenhorst, gastiert am Samstag ab 14.30 Uhr bei der JSG Höltinghausen/Emstek.

„Es gibt sechs Absteiger. Wir müssen noch Punkte sammeln“, sagt Trainer Selcuk Keyik, dessen VfL Wildeshausen nach dem 1:0 gegen den BV Garrel mit 29 Zählern Rang drei belegt. Die Vorbereitung sei besser als in den Vorjahren gewesen, betont der Coach, aber: „Die dreimonatige Pause hat man unserem Spiel angemerkt. Am Ende der Hinrunde war die Mannschaft kreativer, wacher, schneller.“ Am Samstag, so Keyik, spielten die beiden besten C-Jugendteams des Landkreises gegeneinander.

Carsten Barm, Trainer des Wittekind-Gastgebers VfL Stenum, blickt auf eine „durchwachsene Vorbereitung“ zurück und beklagt kranke und verletzte Spieler. Aber der Kader bestehe aus 21 Leuten. Stenum hat erst zwölf von 26 Spielen bestritten. Der Vorsprung gegenüber dem ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte, der Rückstand gegenüber dem Fünften ebenfalls. Das Ðerby, so Barm, sei ein „Spiel auf Augenhöhe“. Die erste Begegnung gewann sein VfL mit 4:1.

Der TuS Heidkrug belegt einen jener sechs Abstiegsplätze. „Unser erstes Ziel ist es natürlich, nicht abzusteigen“, betont Stefan Blasy, neuer Trainer des Tabellenzehnten. Ferner sei es für ihn wichtig, die Spieler taktisch und spielerisch nach vorne zu bringen. Bisher habe ihm die Arbeit Spaß gemacht, sagt Blasy, und hebt hervor, dass sich 18 von 21 C-Junioren am Training beteiligt hätten. Der Coach hat die Mannschaft erst vor rund zwei Wochen übernommen. Blasy: „Die Spieler und ich befinden uns noch in der Lernphase.“

Beim 0:6 gegen Spitzenreiter 1. FC Nordenham blieb der ersatzgeschwächte TV Jahn einmal mehr torlos. Auf dem Konto der Delmenhorster befinden sich nach 15 Spielen lediglich drei Treffer – und vier Zähler. „Unser Ziel ist es, mehr Punkte als in der Hinrunde zu holen“, erklärt Coach Knut Hinrichs und lacht. Er strebe an, den „zweistelligen Punktebereich“ zu erreichen („Die Möglichkeiten haben wir“). Außerdem wolle man den einen oder anderen Gegner ärgern.

„Wir hatten keine gute Vorbereitung und wissen nicht, wo wir stehen“, sagt Herbert Flügger, Trainer des Delmenhorster TB. Ziel sei es, den letzten Platz zu verlassen und die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. „Das ist nicht so leicht“, ergänzt er. Der Trainer, der sich über eine gute Trainingsbeteiligung freut, und dessen Schützlinge beteiligen sich – wie auch drei weitere DTB-Teams – vom 12. bis 18. April an einem Turnier im spanischen Calella. Flügger: „15 Leute sind dabei. Das zeigt, dass der Zusammenhalt da ist.“