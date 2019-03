Delmenhorst/Dortmund. Herbert Bockhorn steht im vorläufigen Kader der ugandischen Nationalmannschaft für den Afrika Cup 2019. Der Delmenhorster Fußball-Profi ist nicht nur in seinem Geburtsland heiß begehrt.

Die Karriere des Delmenhorster Fußball-Profis Herbert Bockhorn befindet sich weiter im Aufwind. Nach seiner Nominierung für den Champions-League-Kader von Borussia Dortmund wurde der 24-jährige Außenverteidiger jetzt zu einem Lehrgang der ugandischen Nationalmannschaft eingeladen und gehört dem 46-köpfigen vorläufigen Kader der ostafrikanischen Republik für den Afrika-Cup 2019 an. Der in Kampala (Uganda) geborene Außenverteidiger, der für die Dortmunder Regionalliga-Mannschaft aufläuft, reist am 18. März nach Tansania, wo er am 24. März mit Uganda das letzte Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup bestreitet. Für das 32. Kontinental-Turnier, das vom 21. Juni bis zum 19. Juli in Ägypten ausgetragen wird, hat sich Bockhorns Geburtsland bereits qualifiziert. Seinem Berater Cem Ergün zufolge war Ugandas französischer Nationaltrainer Sebastien Desabre eigens zur Beobachtung nach Dortmund gereist – und Bockhorn hat ihn offenbar überzeugt. „Für Herbert ist das schon eine große Geschichte. Es wäre spannend, wenn er als Delmenhorster Junge beim Afrika-Cup spielen würde“, sagte Ergün.

Englischer Erstligist an Bockhorn interessiert

Mit seinen Leistungen in der Dortmunder Reserve, wo er zum Stammpersonal gehört, hat der Sohn einer Uganderin und eines Deutschen nicht nur in seinem Geburtsland für Aufsehen gesorgt. Die Transfer-Gerüchteküche hat aktuell einen Wechsel zum abstiegsbedrohten englischen Erstligisten Huddersfield Town auf der Tageskarte stehen. Dort ist seit Januar 2019 der ehemalige BVB-II-Trainer Jan Siewert Chef-Coach und bekundet starkes Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Delmenhorster Profi. „Es sind einige Zweitliga-Klubs an ihm interessiert, auch aus Deutschland. Wir werden sehen, was die Zukunft zeigt. Es tut sich gerade einiges“, sagte Ergün, der Bockhorn seit sieben Jahren berät. Der angehende Nationalspieler besitzt bei den Dortmundern noch einen Vertrag bis 2021.

Profi-Karriere nach Abitur in Delmenhorst

Bockhorn lebte während seiner Zeit beim SV Werder Bremen in Delmenhorst. 2014 machte er sein Abitur am Gymnasium an der Willmsstraße. 2015 wechselte er von Werders U23 zum SC Wiedenbrück in die Regionalliga West. Ein Jahr später schloss er sich der Dortmunder Reserve an.