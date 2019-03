Delmenhorst/Landkreis. Im Fußball geht es wieder rund: Eine Falkenburgerin trifft für Werder und zwei Stenumer streiten sich um die Torjägerkanone – die Randnotizen aus der Szene.

Jahns B-Junioren im Einsatz. Die Bezirksliga-B-Junioren des TV Jahn Delmenhorst treten am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, bei der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte an. Das ebenfalls für heute vorgesehene Spiel der C-Jugend des Delmenhorster TB beim FC Rastede wurde auf Dienstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, verlegt.

Lehrgang zur Trainer-C-Lizenz-Ausbildung. Der Fußballkreis teilt mit, dass der Lehrgang zur Trainer-C-Lizenz-Ausbildung am Samstag, 30. März, auf der Anlage des TV Munderloh startet. Die Ausbildung umfasst 120 Lerneinheiten à 45 Minuten. Infos: doris.klaassen@t-online.de.

Jahn beendet Test mit 2:2. In einem Testspiel trennten sich die Frauen des TV Jahn und die B-Jugend II des Vereins mit einem 2:2. Für den Regionalligisten trafen Aileen Fahlbusch und Neuzugang Pia Siegel. Die Frauen, Dritter, bestreiten die erste Partie nach der Winterpause am Sonntag im Stadion gegen Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg. Das Treffen beginnt um 13 Uhr.

Ina Timmermann trifft für Werder. Beim 4:1 der Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Werder Bremen gegen die Spielvereinigung Aurich erzielte Ina Timmermann das 3:1. Das vierte Tor bereitete die Falkenburgerin, die im linken Mittelfeld zum Einsatz kam, vor.

Stefan Blasy trainiert zwei Mannschaften. Stefan Blasy, der die C-Junioren des TuS Heidkrug von Fabio Pleus und Philip Delventhal übernommen hat, ist nicht nur für den Bezirksliga-Zehnten verantwortlich. Gemeinsam mit Benjamin Rohlfs bildet er ein Trainer-Duo beim TuS Varrel II, der in der 2. Kreisklasse Diepholz den siebten Platz belegt.

Erste Niederlage für Heidkrug. In der 1. Kreisklasse A der Altsenioren Ü40 kassierte Spitzenreiter TuS Heidkrug nach elf Siegen und einem Unentschieden die erste Niederlage. Gegen Verfolger VfL Wildeshausen hieß es 1:3. Heidkrug führt mit 34 Punkten vor FC Hude (14 Spiele/34 Zähler), Wildeshausen (12/31) und TSV Ganderkesee (14/30).

Hiesige Spielerinnen in der NFV-Auswahl. Die U14-Juniorinnen des Niedersächsischen Fußballverbandes beteiligen sich an einem Vierländerturnier, das von Freitag bis Sonntag in Bad Blankenburg (Thüringen) stattfindet. Das Team von Trainer Thomas Pfannkuch trifft auf Thüringen, Sachsen und Hessen. Zum NFV-Aufgebot mit Spielerinnen der Jahrgänge 2005 und 2006 gehören Marie Sophie Brestrich vom SV Tungeln und Hanne Chudaska (Harpstedter TB). Chantal Bläsing (Harpstedt) steht auf Abruf bereit.

Nordhorn, Lohne und Emden im Halbfinale. Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene kam es bei den C-Junioren zu folgenden Ergebnissen: SV Vorwärts Nordhorn - 1. FC 09 Bramsche 5:2, TuS BW Lohne - VfL Osnabrück 5:3 n. E., FSV Jever - BSV Kickers Emden 0:9. 1. FC Nordenham und BV Cloppenburg spielen am Mittwoch, 3. April ab 19 Uhr gegeneinander.

Zwei Stenumer teilen sich ersten Platz. Aufgrund seiner drei Tore beim 6:2 über den VfL Wildeshausen stürmte Jan-Luca Rustler, Leistungsträger der A-Junioren des VfL Stenum, die in der Bezirksliga in Führung liegen, auf Platz eins der Torjägerliste. Diesen teilt sich Rustler mit seinem Mannschaftskollegen Tom Geerken, bei dem ebenfalls 19 Treffer zu Buche stehen. Rang drei belegt Fabian Herrmann (TuS Heidkrug) mit 17 Toren.

Und zu guter Letzt. Die Bezirksliga-C-Juniorinnen kehren am Samstag aus der Winterpause zurück. Der VfL Stenum, der nach neun Spielen den letzten Platz belegt, empfängt um 11.15 Uhr den ATSV Scharmbeckstotel. TSV Ganderkesee, hinter dem TuS Büppel die Nr. 2, genießt ab 11.30 Uhr gegen die TSG 07 Burg Gretesch Heimrecht.