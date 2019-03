Delmenhorst. Das Damen-40-Team von BW Delmenhorst hat den Verbleib in der Regionalliga äußerst knapp verpasst. Es wird sich nach mit Abschluss der Wintersaison 2018/19 auflösen.

„Wir lösen uns auf.“ Das hat Annette Lesemann, Mannschaftsführerin der Damen 40 des Tennis-Clubs Blau-Weiß Delmenhorst, nach dem 2:4 gegen den Stader TC, durch das ihr Team den Verbleib in der Regionalliga knapp verpasste, mitgeteilt. Die Trennung, fügte sie schnell hinzu, hänge aber nicht mit dem Abstieg zusammen.

BWD-Team spielte nur im Winter zusammen

Vielmehr sei den Spielerinnen der Aufwand zu hoch geworden. So sei Silke Niehaus aus Frankfurt angereist. Andere Spielerinnen kämen beispielsweise aus Cuxhaven und Bramsche. Es sei schwer gewesen, so Lesemann, die Spielerinnen zusammen zu trommeln und die Kosten seien relativ hoch. „Wir haben bereits im letzten Jahr überlegt, uns aufzulösen. Dann haben wir gesagt, dass wir noch mal zusammen spielen wollen. Schließlich verstehen wir uns gut und es macht Spaß.“ Die Damen vertraten nur im Winter den TC BWD und starteten im Sommer für andere Vereine.

Die Damen 40 gehören zu den Aushängeschildern des TC Blau-Weiß. Sie mischten während der Wintersaison in der höchsten Liga in dieser Altersklasse mit. Den Verbleib in der Regionalliga Nord-Ost verpasste das Team äußerst knapp. Sowohl der Fünfte der sieben Vertreter umfassenden Tabelle, SC Condor Hamburg, als auch die einen Rang ungünstiger postierten Blau-Weißen erreichten 3:9 Punkte und 15:21 Matches. Den Klassenverbleib verdanken die Hamburgerinnen der besseren Satzbilanz (33:46 gegenüber 34:48).

„Alle sechs Spielerinnen waren da und wir haben alles gegeben“, blickt Lesemann auf das 2:4 gegen den Tabellendritten Stader TC zurück. Spitzenspielerin Tanja de Buhr (2:6, 3:6) und Karin Kobel-Holtmann (0:6, 0:6) verloren ihre Auftritte nach zwei Sätzen. Lesemann musste ein 6:2, 3:6 und 8:10 quittieren. Niehaus behielt mit 6:2 und 6:4 die Oberhand. In den Doppeln hatten de Buhr und Tanja Witt mit 3:6, 2:6 das Nachsehen. Niehaus und Andrea Kuhlmann behielten mit 6:4 und 7:6 die Oberhand.

Delmenhorst holte die Zähler während der Wintersaison, die vom 3. November bis zum 3. März dauerte, beim punktlosen Uhlenhorster HC (4:2) und gegen Condor (3:3). 2:4-Niederlagen gab es gegen TV Süd Bremen, bei „Vize“ Eimsbütteler TV, Meister DTV Hannover und gegen Stade.

Niehaus brachte es auf 4:1-Einzel und 4:1-Doppelsiege. Die weitere Reihenfolge: Kuhlmann 6:3 (2:1 Einzel/4:2 Doppel), Lesemann 4:4 (2:3/2:1), Witt 0:4 (0:1/0:3), Kobel-Holtmann 1:6 (0:5, 1:1) und de Buhr 2:8 (1:4/1:4).

Zwei Teams von BW Delmenhorst spielten in Regionalligen

Mit den Herren 55, die sich mit 6:2 Punkten hinter dem THC Neumünster (8:0) Anfang Dezember die Vizemeisterschaft sicherten, und den Damen 40 stellte der TC Blau-Weiß in der vergangenen Spielzeit zwei Regionalligisten. Angesichts der Auflösung der Mannschaft, sagt Lesemann, dass der Abstieg „nicht ganz so tragisch“ sei. Die Spielerinnen blieben in Kontakt.

Sportwart Carsten Glander sagt, dass es für den Verein schade sei, dass sich die Damenmannschaft 40 auflöse. „Aber man kann die Spielerinnen verstehen“, fügt er hinzu. Für die Punktspiele im Sommer hat der Vorständler ein Damenteam 40 gemeldet, das die Farben des Vereins in der Verbandsklasse vertritt. Es handelt sich um eine Spielgemeinschaft, an der der TC Blau-Weiß und der Delmenhorster TC beteiligt sind.