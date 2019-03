Delmenhorst. Die Badmintonmannschaft des TuS Heidkrug belegt in der Verbandsklasse den dritten Platz. In den unteren Ligen haben Delmenhorster Teams nicht viel zu bestellen.

Als „überraschend“ hat Daniela Lau, Leiterin der Badmintonabteilung des TuS Heidkrug, den dritten Platz bezeichnet, den die erste Vertretung in der Abschlusstabelle der Verbandsklasse belegt. Mit 11:13 Punkten liegt der TuS hinter SC Osterbrock (23:1) und SC Melle (14:10) und vor dem Ortsrivalen Delmenhorster FC II (10:14). Ziel, so Lau, die auch zu den Aktiven gehört, sei der Klassenverbleib gewesen.

„Da wir einige Male mit Ersatz angetreten sind, habe ich nicht mit solch einer guten Platzierung gerechnet“, betont Lau, die von einer „sehr ausgeglichenen Saison“ spricht. Nach dem 4:4 im ersten Spiel mussten die Heidkruger das zweite Treffen mit Melle im Januar aus personellen Gründen absagen. Sonst, so Lau, wäre eventuell der zweite Platz möglich gewesen. Immerhin kann der TuS für sich in Anspruch nehmen, Überflieger Osterbrock den einzigen Punkt abgeknöpft zu haben. „Wir standen sogar vor einem Erfolg. Es ging um Kleinigkeiten“, blickt die Abteilungsleiterin auf das 4:4 gegen den Aufsteiger zurück.

SC Wildeshausen mehrfach oben dabei

Gegen den Delmenhorster Federball-Club II hieß es im November ebenfalls 4:4. Am letzten Spieltag behauptete sich der DFC II gegen den TuS mit 6:2. Neben dem TuS Neuenhaus, der seine Mannschaft zurückgezogen hat, steigt der SVC Wilhelmshaven aus der Verbandsklasse ab.

Daniela Lau ist nicht nur aufgrund des erfreulichen Abschneidens der Heidkruger Mannschaft zufrieden. „Ich kann mich nicht beklagen, denn ich habe keines meiner Einzel verloren“, freut sie sich.

In der Bezirksklasse Weser-Ems 3 sicherte sich der SC Wildeshausen mit 22:6 Zählern vor dem TuS BW Lohne (20:8) und dem TV Cloppenburg II (19:9) den Titel. Auf den Rängen fünf bis sieben sind die hiesigen Teams Delmenhorster TV (15:13 Punkte), DFC III (11:17) und Heidkrug II (7:21) zu finden. „In unserer zweiten Mannschaft haben junge Leute mitgespielt, die erstmals bei den Erwachsenen angetreten sind“, informiert Lau. Diese müssten natürlich zunächst einmal Erfahrungen sammeln. Der Delmenhorster FC IV, der in den 14 Treffen punktlos blieb, muss die Bezirksklasse verlassen.

Die zweite Vertretung des SC Wildeshausen verpasste in der Kreisliga 5 (Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg) nur knapp den Aufstieg. Mit 13:3 Punkten überquerte sie hinter dem TV Clopppenburg IV(14:2) als Nr. 2 die Ziellinie. Dritter wurde die Spielgemeinschaft Ganderkesee/Harpstedt, die 8:8 Zähler meldet. Den fünften und letzten Rang nimmt der punktlose VfL Stenum ein.

Anzeige Anzeige

Nach den Punktspielen stehen Turniere und Meisterschaften auf dem Programm. So richtet der VfL Stenum am Sonntag, 17. März, in der Halle Altengraben ein C-Ranglistenturnier im Einzel für die Altersklassen U11 bis U19 aus. Es beginnt um 9.30 Uhr.