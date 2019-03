Delmenhorst. Die Tennisdamen des TC Blau-Weiß Delmenhorst erbeuten im „Abstiegs-Endspiel“ ein 3:3 beim DT Hameln. Der Huder TV holt sich den Bezirksklassen-Titel.

Nach dem 3:3 im „Abstiegs-Endspiel“ beim Deutschen Tennisverein (DT) Hameln steht fest, dass die Damen des TC Blau-Weiß Delmenhorst auch während der Wintersaison 2019/20 in der Landesliga an den Start gehen. Mit 4:8 Punkten landete das von Julian Thomas trainierte Team auf dem fünften Rang. Neben Hameln (3:9 Zähler) muss der punktlose TV Ost-Bremen diese Spielklasse verlassen. 12:0 Punkte bescherten dem TV Sparta 87 Nordhorn Meisterschaft und Aufstieg.

Kristina Quindt, die sich mit 1:6, 6:4 und 10:5 behauptete, Madeleine Netthöfel und das Doppel Ingrid Suslov/Netthöfel sammelten in Hameln die Punkte. „Die Damen haben ihr Ziel erreicht und wir freuen uns sehr über ihr Abschneiden“, sagt BWD-Sportwart Carsten Glander.

Hude Meister – ohne zu spielen

„Sehr zufrieden“ zeigt sich Glander auch mit den Leistungen des Herrenteams, dem er als Mannschaftsführer und Spitzenspieler angehört. Der Landesligist errang mit 10:2 Zählern hinter Sparta Nordhorn (12:0) die Vizemeisterschaft und übertraf damit die Erwartungen. Beim abschließenden 4:2 gegen den TV Süd Bremen vermochten sich Lukas Strunk, Felix Sonnberg und Torsten Spille in den Einzeln sowie das Doppel Sonnberg/Niklas Johannson durchzusetzen. Glander/Spille verloren mit 3:6, 6:2 und 2:10.

Grund zur Freude besteht auch beim Huder Tennisverein, denn die Herren beendeten die Saison in der Bezirksklasse als Meister. Sie melden 10:2 Zähler und sicherten sich den Titel hauchdünn vor dem punktgleichen TC BW Varrel. Die Matchbilanz der Huder beträgt 28:8, die des Vizemeisters beläuft sich auf 27:9. Hude hatte am letzten Spieltag, an dem Varrel zu einem 4:2 beim HC Horn kam, spielfrei. Neben zwei Unentschieden (gegen den TV Werder Bremen und in Varrel) stehen beim Aufsteiger vier Siege zu Buche

Bereits zuvor errangen Hudes Herren II (7:1 Punkte) in der Regionsklasse den Titel. Zweiter wurde BW Delmenhorst III (5:3).