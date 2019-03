Delmenhorst. Über 3000, 800 und 400 Meter hat die Delmenhorsterin Gabriele Rost-Brasholz in der Altersklasse 70 die Deutsche Vizemeisterschaft gefeiert. Kugelstoßer Ulrich Garde, Altersklasse 55, von der LGG Ganderkesee verpasste nur knapp die Bronzemedaille.

„Nach der ‚Deutschen‘ ist vor der Weltmeisterschaft“, lautet das aktuelle Motto der Delmenhorster Leichtathletin Gabriele Rost-Brasholz, die der LG Bremen-Nord angehört. Vom 24. bis 30. März startet sie bei der Senioren-Hallen-Weltmeisterschaft, die im polnischen Torun stattfindet. Am Wochenende nahm sie – wie auch Ulrich Garde von der LGG Ganderkesee – an den deutschen Titelwettkämpfen in Halle an der Saale teil, die 1039 Aktive aus 515 Vereinen in die Halle Brandberge lockten. Rost-Brasholz (Altersklasse 70) sammelte über die 3000, 800 und 400 Meter Silbermedaillen. In allen drei Disziplinen traf sie auf lediglich eine Konkurrentin.

Rost-Brasholz mit eigener Leistung zufrieden

Über die 3000 Meter lange Distanz landete Rost-Brasholz (Jahrgang 1946) hinter Gudrun Vogl (LG Gäu Athletics, Jahrgang 1949), die in diese Altersklasse aufgerückt war und nach 14:06,91 Minuten die Ziellinie überquerte. Die hiesige Athletin erreichte mit 16:02,45 exakt die Zeit des Vorjahres. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Rost-Brasholz.

Nach 800 Metern kam sie hinter Elisabeth Meyer (LG Kreis Ahrweiler, Jahrgang 1949), die ebenfalls in einer neuen Altersklasse startete und mit 3:14,55 Minuten gewann, ins Ziel. Mit 3:42,29 Minuten war sie sechs Sekunden schneller als vor einem Jahr. Erstmals ging Rost-Brasholz in der Halle über die 400 Meter ins Rennen. Sie verbuchte 95,32 Sekunden und musste erneut Meyer, die nach 86,13 Sekunden gewann, den Vortritt lassen. Mit diesen Zeiten sicherte sich Rost-Brasholz bereits die Qualifikation für das nächste Jahr.

Delmenhorsterin vor stressreicher WM

Bei der Weltmeisterschaft in Torun ist die Athletin für die 800 und 3000 Meter, den Cross- und Zehn-Kilometer-Straßenlauf sowie den Halbmarathon gemeldet. Nur wenige der rund 2800 Teilnehmer aus 76 Nationen, darunter 315 Deutsche (diese Zahlen veröffentlichte der Deutsche Leichtathletik-Verband einige Tage vor Meldeschluss) dürften für gleich fünf Disziplinen gemeldet haben. „Von 800 Meter bis Halbmarathon – das ist schon ein bisschen idiotisch, aber wenn ich schon mal da bin“, warf sie einen Blick auf die bevorstehenden, stressreichen Tage. An jedem zweiten Tag stehe ein Wettkampf auf dem Programm.

Gemeinsam mit weiteren WM-Teilnehmern aus ihrem Verein legt Rost-Brasholz die rund 800 Kilometer lange Anreise nach Torun (die rund 200.000 Einwohner zählende Stadt hat sich durch ihre Altstadt einen Namen gemacht) am 22. März zurück. „Einen Tag vor dem Beginn müssen noch einige Formalitäten erledigt werden“, erklärte sie.

„Bammel“ vor dem Halbmarathon

Mit der Mannschaft bestünden beim Cross und Halbmarathon Chancen auf eine Medaille, sagte sie. Voraussetzung sei natürlich, dass die drei gemeldeten deutschen Frauen in Polen antreten. Da nicht alle Laufwettbewerbe der WM in der Halle stattfinden, hofft Rost-Brasholz auf gute Voraussetzungen. Während des Trainings sei sie im Winter nie mehr als zehn Kilometer gelaufen. „Vor den Starts in Polen will ich versuchen, noch zweimal längere Strecken zu laufen“, betonte sie. Und: „Fünf und zehn Kilometer sind nicht das Problem. Da verfügt man über ein Grundpotenzial. Aber vor dem Halbmarathon habe ich schon etwas Bammel.“

Garde verpasst Bronze um fünf Zentimeter

Ulrich Garde hatte bei der DM in Halle Pech. Er nahm in der Altersklasse 55 am Kugelstoßen teil und verfehlte um fünf Zentimeter Bronze. Im fünften Versuch landete die Kugel bei 13,70 Metern. Der Drittplatzierte, Karsten Schneider vom SSV 91 Binz nahm mit 13.74 Metern die dritte Position ein. Der Titel ging an Enrico Pyritz vom SC Neubrandenburg, der sich über 15,19 Meter freute. Zweiter wurde Thomas Riebel vom LSV Schmölln (13,83 Meter).