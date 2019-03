Delmenhorst. Nicht nur mit dem Abschluss haben die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV gehadert. Beim BG 89 Rotenburg/Scheeßel lief es für die „Devils“ in vielen Belangen nicht rund.

In der Oberliga West haben die Basketballer des Delmenhorster TV ihr drittletztes Punktspiel mit 68:91 (35:47) bei der BG 89 Rotenburg/Scheeßel verloren. „Wir hatten kein Wurfglück“, betonte Tim Frerichs. Der Spieler vertrat den privat verhinderten Cheftrainer Stacy Sillektis. Bereits am Wochenende zuvor hatten die „Devils“, Fünfter des zehn Mannschaften umfassenden Feldes, mit dem 92:77 über das Team Basketball Lesum Vegesack den Klassenverbleib unter Dach und Fach gebracht.

Schlechter Start für DTV

Beiden Teams standen nur acht Aktive zur Verfügung. „Wir sind nicht so gut gestartet. Wir standen nicht eng genug an den Gegnern und haben viele Dreier kassiert. Später haben wir uns gesteigert“, sagte Frerichs. Rotenburg lag nach dem ersten Viertel mit 27:17 vorne und baute diesen Vorsprung bis zur Pause aus. Für die „vielen Dreier“ war in erster Linie Malte Sievers verantwortlich: Er freute sich über sieben erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe. Insgesamt beteiligte sich mit 35 Zählern am Sieg des Vierten. Bei Hauke Sievers standen 23 Punkte zu Buche.

Offizielle verbieten „Devils“-Coach den Mund

Der dritte Abschnitt ging mit 27:12 an die Gastgeber. Frerichs zeigte sich mit vielen Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden: „Als ich mich beschweren wollte, haben sie mir als Trainer den Mund verboten. Mitte des dritten Viertels haben wir uns gesagt, dass wie das Spiel entspannt runterspielen und uns auf nichts mehr einlassen.“ Im vierten Abschnitt hieß es 21:17 für die „Devils“. Frerichs Fazit: „Jeder Spieler hat Praxis gesammelt. In einigen Passagen haben wir ordentlich agiert. Trotz der Unruhe haben wir uns als Mannschaft präsentiert.“ Am Sonntag, 17. März, 16 Uhr, gastiert der DTV bei den Weser Baskets Bremen/Bremen 1860.