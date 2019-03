Delmenhorst. Nach dem abgesagten Ligaspiel am Wochenende hat der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst ein Testspiel angesetzt. Beim Bremer Verbandsligisten Habenhauser FV wird weiter an der Matchfitness gefeilt.

Vor dem nächsten Ligaspiel am Wochenende tritt der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst am Dienstag, 5. März, beim Habenhauser FV zu einem Testspiel an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf der Anlage des Bremer Verbandsligisten am Bunnsackerweg 28.

Nachholspiel findet wohl Ende April statt

Am Wochenende war der SVA spielfrei gewesen. Aufgrund eines Trauerfalls beim Gegner VfL Oythe wurde die Begegnung abgesagt. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. SVA-Trainer Olaf Blancke glaubt, dass die Begegnung Ende April stattfinden werde.

In der Oberliga geht es für die Blau-Gelben am Sonntag, 10. März, 15 Uhr, beim Tabellen-14. MTV Wolfenbüttel weiter. (Weiterlesen: SV Atlas-Berater Stefan Keller zieht erstes Zwischenfazit)