Delmenhorst. Die Fußball-Bezirks- und Landesligisten der A-, B- und C-Jugend aus dem Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst haben ihre Winterpause beendet. Dem B-Junioren-Landesligisten TuS Heidkrug ist am Wochenende ein wichtiger Sprung gelungen.

In der Fußball-Landesliga haben die B-Jugendlichen des TuS Heidkrug ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ mit 2:1 gegen den Quitt Ankum gewonnen. Die A-Junioren des VfL Stenum entschieden das Kreisderby gegen den VfL Wildeshausen mit 6:2 für sich. Bei der C-Jugend meldeten sich drei Mannschaften zurück, von denen sich lediglich die Wildeshauser zu behaupten vermochten. Insgesamt fanden an den ersten Spieltagen nach der Winterpause sechs Spiele mit hiesiger Beteiligung statt.

A-Junioren Bezirksliga

VfL Stenum - VfL Wildeshauen 6:2 (3:0). Zwei Tage vor dem Auftritt bei der norddeutschen Futsalmeisterschaft in Walsrode, den Stenum als Gruppendritter beendete, erreichte der Spitzenreiter gegen das punktlose Schlusslicht erwartungsgemäß einen klaren Erfolg. Trainer Frank Radzanowski: „Es kam etwas Unruhe auf, weil ich mit Hinblick auf Walsrode viel gewechselt habe. Ich bin zufrieden. Die letzten Wochen waren anstrengend und der Akku ist leer.“ Da am Wochenende kein Punktspiel auf dem Programm steht, bestreitet seine Mannschaft am Sonntag, 11 Uhr, einen Test gegen die zweite Herrenmannschaft des Vereins. Am Samstag, 16. März, 16 Uhr, folgt im Viertelfinale des Bezirkspokals das Spiel gegen den Landesligisten SV Hansa Friesoythe.

Wittekinds Coach Maximilian Iken unterstrich, dass die Niederlage „ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“ sei. „Es haben bei uns B-Junioren mitgespielt, denen ich ein Kompliment machen muss.“ Mit Fabian Blech erzielte ein B-Jugendlicher die beiden Treffer des Gastes. Er habe, betonte Iken, „einige positive Sachen“ mitnehmen können.

Tore: 1:0 Reckler (8.), 2:0 Rustler (32.), 3:0 Reckler (37.), 4:0 Rustler (51.), 4:1 Blech (59.), 5:1 Niklaus (75.), 5:2 Blech (80.), 6:2 Rustler (90.).

B-Junioren Landesliga

TuS Heidkrug - SV Quitt Ankum 2:1 (2:0). Aufgrund des fünften Sieges verließen die Heidkruger die Abstiegsränge und belegen nunmehr mit 17 Punkten die neunte Position. Ankum (15 Zähler) fiel auf den elften und ersten Abstiegsplatz zurück.

„Wir standen sehr sicher und hätten höher als 2:0 führen müssen“, sagte Heidkrugs Trainer Ralf Sager, für dessen ersatzgeschwächtes Team Joel Famulla (20.) und Can Colak per Kopf (35.) trafen. Einen „unnötigen Ballverlust“ (Sager) nutzte Ankums Bjarne Renze zum 2:1 (48.). Danach sei es eng geworden, so der Coach, aber: „Ankum kam nicht zu klaren Chancen.“ Der TuS hatte mit einem Pfostentreffer Pech. Sager sprach von einer „grundsoliden Vorstellung“ und verwies auf die gute Einstellung. Besonders lobte er den zweikampfstarken Yasin Gök und Famulla. C-Jugendtorwart Kilian Sanden habe seine Sache gut gemacht.

B-Junioren Bezirksliga

JSG Apen/Gotano/Augustfehn - FC Hude 1:4 (1:0). „In der ersten Halbzeit wurde nicht das umgesetzt, was wir verlangt haben“, erklärte Hudes Co-Trainer Maik Plautz, der Jan Trump vertrat. In Hälfte zwei lief es besser, fand Hude spielerische Lösungen. Apens Mirko Bruns brachte den Vorletzten in der 2. Minute in Führung. Die Tore des Tabellensechsten erzielten Nicholas Schmidt (42., 64.), Ahmadwahaj Akbari (47.) und Magnus Gottwald (69.).

C-Junioren Bezirksliga

TuS Heidkrug - JSG Höltinghausen 0:1 (0:0). Bei den Heidkrugern meldet sich mit Trainer Stefan Blasy ein alter Bekannter zurück. „Fabio Pleus und Philip Delventhal mussten aus beruflichen Gründen aufhören. Nach einer Anfrage von Jugendleiter Michael Wild habe ich zugesagt, die Mannschaft bis zum Saisonende zu trainieren“, berichtet Blasy. Im Spiel gegen Höltinghausen gab es „unverständlicherweise“ (Blasy) eine sechsminütige Nachspielzeit, in deren Verlauf Karl Drzemalla mit einem abgefälschten Schuss der entscheidende Treffer gelang (70. +4). „Die Jungs haben guten Einsatz gezeigt und die Niederlage nicht verdient“, stellte Blasy fest.

VfL Wildeshausen - BV Garrel 1:0 (1:0). Timo Petersen markierte in der 10. Minute das entscheidende Tor. „Der Sieg ist verdient. Wir haben nicht viel zugelassen und gute Chancen liegen gelassen. Das war eine Mischung aus Unvermögen und Pech“, lautete der Kommentar von Wildeshausens Trainer Selcuk Keyik.

1. FC Nordenham - TV Jahn 6:0 (2:0). „Fünf Spieler haben aufgrund von Krankheiten kurzfristig abgesagt“, sagte Delmenhorsts Trainer Knut Hinrichs. Der „letze Kader“, so der Coach, habe seine Sache gut gemacht. Nordenham sei körperlich überlegen gewesen und biete Auswahlspieler auf.

Tore: 1:0 Dirabou (14.), 2:0, 3:0, 4:0 Köchel (36., 42., 43.), 5:0 und 6:0 Dirabou (48., 59.).