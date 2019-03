Landkreis/Delmenhorst Während die meisten Fußball-Kreisligisten noch in der Winterpause sind, sammelt der SV Atlas Delmenhorst II schon fleißig Punkte. Beim TV Falkenburg gab es die Zähler vier bis sechs in diesem Jahr. Stadtrivale TuS Hasbergen geht dagegen unter.

TV Falkenburg - SV Atlas II 2:5. Falkenburg ist Abstiegskandidat und hatte das Hinspiel mit 0:10 verloren, ärgerte die Delmenhorster aber lange Zeit. Dominique Streif (26.) und Thorsten Neuhaus (49.) brachten den Underdog mit Traumtoren zweimal in Führung, Oberliga-Leihgabe Keisuke Morikami (28.) und Dominik Entelmann (56.) glichen aus. In der letzten halben Stunde ging den Gastgebern die Puste aus. Emiljano Mjeshtri (60.) und zweimal Zinar Sevimli (70./87.) stellten den Pflichtsieg für Atlas sicher. „Das war klar verdient. Mit den beiden gewonnenen Nachholspielen sind wir voll im Soll“, sagte Atlas-Trainer Daniel von Seggern. Sein Kollege Georg Zimmermann bekannte: „Atlas ist spielerisch und taktisch eindeutig überlegen, musste aber einiges tun. Wir sind gar nicht so weit weg von der Musik.“

FC Huntlosen - TuS Hasbergen 4:0. Hasbergens Keeper Lennart Bonk verhinderte mit starken Paraden ein Desaster für sein Team, das völlig unterlegen war. „Huntlosen war viel griffiger als wir. Das war ein gebrauchter Tag“, klagte auch TuS-Trainer Tim Müller. Sebastian Merz (51.), Dennis Beckmann im Doppelpack (67./77.) und Lukas Dalichau (78.) sorgten nach torloser erster Hälfte für den nie gefährdeten Huntloser Heimsieg. „Im Großen und Ganzen war das sehr gut gespielt. Wir müssen nur viel mehr Tore machen. Hasbergens Torwart hat noch einiges gehalten“, sagte Trainer Maik Seeger.