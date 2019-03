Neerstedt.

Der TV Neerstedt hat von seiner Sonntagabendschicht in der Verbandsliga der Handballer beide Punkte mitgebracht. Beim VfL Fredenbeck II setzte sich die Mannschaft von Björn Wolken mit 25:23 (14:10) durch, machte sich das Leben dabei aber schwerer als nötig. Nach dominantem Beginn und dem 16:12 in der 34. Minute fingen sich die Gäste vier Treffer in Folge ein, nach dem 24:20 dann noch einmal drei, ehe Marcel Reuter neun Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor warf. „Ich bin sehr zufrieden, denn die Mannschaft hat sich heute wieder als Einheit präsentiert“, sagte Wolken. „Wir haben etwas die Linie verloren, aber noch rechtzeitig die Kurve bekommen und die Punkte geholt.“

Neben dem laufenden Spielbetrieb planen die Neerstedter auch den Kader für die kommende Saison. Mit Lukas Oltmanns kehrt ein Torhüter vom Ligarivalen TvdH Oldenburg zurück, er soll den scheidenden Niklas Planck ersetzen. Als bittere Abgänge stehen schon Mario Reiser (zur HSG Delmenhorst) und Andrej Kunz (wohl zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen) fest.