Ganderkesee. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg finden an der knappen Niederlage gegen Werder Bremen viel Positives.

Trotz der 25:27 (12:14)-Niederlage der Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg gegen den SV Werder Bremen II in der Oberliga hat sich HSG-Trainer Dean Schmidt am Sonntagabend keineswegs unzufrieden gezeigt. „Dass wir am Ende verloren haben, ist mir sowas von egal heute, denn das war wirklich ein hochklassiges Spiel mit jungen Talenten auf beiden Seiten“, sagte er. „Klar haben uns hier und da angesichts der Verletztenmisere die Alternativen gefehlt, dennoch hätte ich das heute nicht erwartet.“

Den besseren Start erwischten die Gastgeberinnen, die durch drei kurz aufeinander folgende Treffer der mit zehn Toren einmal mehr besten Werferin Mareike Zetzmann nicht nur die frühe Führung der Gäste egalisierten, sondern bis zur fünften Minute einen 4:1-Vorsprung herausspielten. Doch so langsam fingen sich die Bremerinnen, vor allem ihre Torfrau Larissa Gärdes brachte mit ihren Paraden die HSG-Angreiferinnen schier zur Verzweiflung. Ab Mitte der ersten Halbzeit zog Werder, ohne wirklich dominant zu sein, sukzessive davon. In der 15. Spielminute gelang Hude durch ein Zetzmann-Tor zum letzten Mal in diesem Spiel der Ausgleich zum zwischenzeitlichen 7:7. Danach lief die Schmidt-Sieben ständig einem Rückstand hinterher. Auf vier Tore zogen die Gäste bis drei Minute vor Ende der ersten Halbzeit davon, die HSG verkürzte immerhin noch auf 12:14.

HSG vergibt Chancen – Werder kontert cool

Auch in der zweiten Hälfte bot sich den etwa 50 Zuschauern, unter denen zahlreiche Bremer Anhänger waren, das gleiche Bild. Werder hatte das Spiel weitgehend im Griff. Bis zur 48. Minute. Die Gäste lagen zu diesem Zeitpunkt deutlich mit sechs Treffern (24:18) in Front und hätten diesen scheinbar beruhigenden Vorsprung beinahe noch verspielt. Eine Zeitstrafe – übrigens die einzige in einem ausgesprochen fairen Spiel – wirkte wie ein Weckruf für Hude/Falkenburg. Tor um Tor holte das Team auf – und hätte in der 54. Spielminute Sarah Seidel, die alleine auf das gegnerische Tor zulief, den Ball versenkt, Hude wäre nur noch mit einem Treffer im Rückstand gewesen. Im Gegenzug gelang den Bremerinnen dann der, wie sich zeigen sollte, vorentscheidende Treffer zum 26:23.

In der hektischen Schlussphase, in der beide Teams zahlreiche Bälle vertändelten, waren alle Bemühungen der Gastgeberinnen vergebens, das Blatt doch noch zu wenden. „Das wir gegen Ende noch mal so wieder um jeden Ball kämpfen, das war wirklich gut. Die Zuschauer können trotz der Niederlage zufrieden nach Hause gehen“, so das Fazit von Schmidt.