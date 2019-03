Delmenhorst. Im ersten Fußball-Bezirksligaspiel unter dem neuen Trainer Edgar Kary holt der SV Tur Abdin Delmenhorst ein 2:2 beim TSV Abbehausen.

„Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung“, hat Isa Tezel, Sportlicher Leiter beim SV Tur Abdin, das 2:2 (1:0) des Fußball-Bezirksligisten beim TSV Abbehausen auf einen Nenner gebracht. TSV-Trainer Frank Meyer sagte ebenfalls, dass es auf beiden Seiten gute Chancen gegeben, erklärte aber auch: „Es fühlt sich an, als hätten wir zwei Punkte verloren.“

Tur Abdin stellte auf dem ungeliebten Kunstrasen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und legte in der 35. Minute durch Ali Hazimeh den ersten Treffer vor. Anschließend verpasste der Gast die Resultatsverbesserung. In der 46. Minute glich Maik Müller per Foulelfmeter aus. Julian Hasemann brachte Abbehausen in der 65. Minute in Führung. „Danach gab es gute Chancen zum dritten Tor“, so Meyer. Pech hatte Manuel Celik, dessen Freistoß TSV-Schlussmann Sören Büsing an den Innenpfosten lenkte (70.). Tezel: „Wir haben gute Moral gezeigt, auf das 2:2 gedrückt und wurden belohnt.“ Johannes Artan gelang in der 85. Minute der Ausgleich. In der Schlussphase, so Tur Abdins Sportlicher Leiter, habe es einen offenen Schlagabtausch mit Hochkarätern auf beiden Seiten gegeben. Sein Fazit: „Wir können mit dem 2:2 gut leben.“