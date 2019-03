Delmenhorst. Anja Eilers vom Delmenhorster FC wird Doppel-Landesmeisterin ihrer Altersklasse – an der Seite ihrer besten Freundin.

Badmintonspielerin Anja Eilers vom Delmenhorster FC hat für die große Geschichte der Landesmeisterschaften in Winsen-Luhe gesorgt. In der Altersklasse O40 trat die Landesligaspielerin nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder mit ihrer besten Freundin Martina Götz an, die einst ebenfalls für den DFC spielte und nun dem VfL Grasdorf angehört. Mit zwei Siegen in der Dreiergruppe holten Eilers und Götz nach über 20 Jahren ihren zweiten gemeinsamen Landesmeistertitel – den letzten hatte es in der U22 gegeben.

Auch die anderen Delmenhorster durften über Medaillen jubeln. Udo Spähn setzt sich im Einzel der O65 durch vier Erfolge ohne Satzverlust durch, das Finale gewann er mit viel Unterstützung von Außen mit 21:11 und 21:19 gegen Walter Beißner vom TSV Bad Eilsen. Maren Nitz wurde im Mixed an der Seite von Mike Stemmler vom TuS Heidkrug Vizemeisterin in der O45. Im O50-Einzel schied sie ebenso im Halbfinale aus wie zusammen mit Bettina Krachudel vom VT Rinteln im Doppel. Alle drei DFC-Spieler haben sich für die Norddeutschen Meisterschaften vom 5. bis 7. April in Hamburg qualifiziert.