Delmenhorst. Die Oberliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum werden Letzter bleiben.

Seit Samstag steht fest, dass die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum ihre erste Oberliga-Saison definitiv auf dem letzten Platz beenden werden. Der Aufsteiger kassierte bei Bremen 1860 die zehnte Niederlage in Folge und war beim 0:3 (16:25, 17:25, 17:25) chancenlos, die Partie dauerte nur etwas über eine Stunde. Im ersten Satz liefen die Gäste von Anfang an hinterher, im zweiten Durchgang gingen nach dem 7:4 sechs Zähler in Folge verloren. Im dritten Satz zeigte die Mannschaft Moral, nach 2:10-Rückstand kämpften sich die Delmenhorsterinnen zum 11:11, doch ab dem 14:15 erzielten sie nur noch zwei Punkte. Das letzte Spiel steht am 16. März beim SV Nienhagen an. „Danach werden wir uns mal zusammensetzen und die nächste Saison planen“, sagte Trainer Kai Stöver.