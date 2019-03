Neerstedt. Beim Tabellenneunten der Handball-Verbandsliga, beim VfL Fredenbeck, will der TV Neerstedt seine Ambitionen auf die ersten Vier unterstreichen. Dabei muss der Kader einige Ausfälle kompensieren.

„Wenn wir unter die ersten Vier kommen wollen, müssen wir die Punkte mitnehmen“, stellt Björn Wolken klar. Der Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt tritt mit seiner Mannschaft an diesem Sonntag, 17 Uhr, beim VfL Fredenbeck II an. In der Halle des Tabellenneunten (14:18 Punkte), der in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, müssen die Neerstedter ohne ihren mit bisher 110 Saisontreffern erfolgreichsten Werfer auskommen. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, denn Mario Reiser wird uns nach der Rot-Blauen Karte zwei Spiele fehlen. Den Ausfall unseres Goalgetters müssen die anderen Spieler auffangen“, sagt der TVN-Coach.

Im Hinspiel behielt Neerstedt nach hartem Kampf mit 26:22 die Oberhand. Neben Reiser stehen dem Verbandsliga-Dritten (22:12) auch einige Langzeitverletzte nicht zur Verfügung.