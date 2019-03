Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die A-Junioren aus dem Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst verfolgen unterschiedliche Ziele. VfL Stenum, JSG Harpstedt und VfL Wildeshausen starten in die zweite Saisonhälfte.

So unterschiedlich können Zielsetzungen sein: Die A-Junioren des VfL Stenum streben in der Fußball-Bezirksliga die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga an. Für die JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener genießt der Klassenverbleib oberste Priorität. Das punktlose Schlusslicht VfL Wildeshausen hofft, einige Zähler zu sammeln. Diese Mannschaften melden sich in der Punktrunde zurück. Dabei standen sich Stenum und Wildeshausen am Freitagabend in einem Kreisderby gegenüber (das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Die Harpstedter erwartet am Samstag, 16 Uhr, die JSG Wardenburg.

Stenumer tanzen auf drei Hochzeiten

Der unbesiegte VfL Stenum führt das Feld nach 15 Spielen mit 41 Punkten und 67:11 Toren an. Trainer Frank Radzanowski, der den Tabellenzweiten GVO Oldenburg (14 Spiele/36 Punkte) kürzlich beobachtet hat, geht nicht davon aus, dass der Verfolger noch viel liegen lässt. „Die Oldenburger haben echt eine starke Mannschaft“, sagt er. Die Hinrunde, so der Coach, sei für seine Elf, die auswärts stabiler geworden sei, gut gelaufen. Veränderungen innerhalb des Kaders gab es nicht. Marcel Rüdebusch und Silas-Bent Dohrmann haben ihre Verletzungen auskuriert.

Die Stenumer tanzen auf drei Hochzeiten. Am Sonntag starten sie in Walsrode bei der norddeutschen Futsal-Meisterschaft. In der Gruppe A trifft der niedersächsische Vizemeister auf Africa United FC (Hamburg), FC Angeln (Schleswig-Holstein) und SC Borgfeld (Bremen). Im Viertelfinale des Bezirkspokals empfängt der VfL am Samstag, 16. März, 16 Uhr, den Landesliga-Siebten SV Hansa Friesoythe.

JSG will an Defensive arbeiten

„Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, betont Michael Würdemann, Trainer der JSG Harpstedt/Dünsen/Ippener, die nach 14 Partien mit 13 Punkten den elften und damit den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Der Schwerpunkt der Arbeit liege auf der Defensive, sagt der Coach, dessen Mannschaft 48 Treffer kassiert hat. Würdemann: „Wir haben viel Punkte unnötigerweise liegen gelassen.“

Die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison sei „durchwachsen“ gewesen. Würdemann: „Aber falls es losgehen sollte, sind wir gewappnet.“ Gegner JSG Wardenburg (15 Zähler) liegt einen Platz vor den Gastgebern. Eine Tatsache, die Würdemann überrascht: „Wardenburg gehört von der Spielstärke her zu den Topmannschaften. In der Offensive ist der Gegner sehr gut besetzt.“

Wildeshausen will gute Stimmung aufrechterhalten

„Die Vorbereitung ist schleppend gelaufen. Wir haben viel in der Halle gemacht und waren dort erfolgreich“, berichtet Maximilian Iken, Trainer des VfL Wildeshausen. Wittekinds Nachwuchs ziert mit Null Punkten und 13:84 Toren das Tabellenende. Das Ziel sei es, so Iken, in der Rückrunde „ein paar Punkte sammeln“.

In den noch ausstehenden Treffen, sagt der Coach, könne er vier Spieler einsetzen, die in der Hinrunde kaum dabei gewesen seien: „Das hilft uns natürlich.“ Die ersten Spiele hätten es in sich, so der Trainer. Er wünsche sich, dass die Ergebnisse nicht zu deutlich ausfielen. Iken: „Ich hoffe, dass nach den ersten Spielen die Stimmung, die wir in der Halle aufgebaut haben, nicht am Boden ist.“

Delmenhorster Vereine greifen später ein

Für den TuS Heidkrug wird es am Samstag, 9. März, wieder ernst. Der TV Jahn greift sogar erst am 16. März wieder in das Geschehen ein.