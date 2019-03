Delmenhorst. Vor seinem ersten Bezirksliga-Spiel als Trainer des SV Tur Abdin Delmenhorst sprüht Edgar Kary vor Tatendrang.

Zum zweiten Mal in nicht einmal zwei Jahren feiert beim SV Tur Abdin ein Neuling seine Premiere im Trainergeschäft. Im Auswärtsspiel beim TSV Abbehausen sitzt am Sonntag ab 15 Uhr sitzt erstmals Edgar Kary auf der Bank des Bezirksligisten, er folgt auf Christian Kaya, der ebenfalls bei den Aramäern debütiert hatte. Kaya hatte sich aus Zeitgründen zurückgezogen und nicht, weil der beste Kader der vergangenen Jahre nur unbefriedigender Zehnter ist, allerdings will Kary diesen Zustand möglichst schnell ändern. „Die Tabelle ist nicht so wichtig. Aber wir müssen schon das vorbereiten, was wir dann in der nächsten Saison machen wollen“, sagt der neue Coach.

Nach seiner ersten Vorbereitung sprüht der 30-Jährige vor Tatendrang, die Trainingsleistungen seien ansprechend gewesen, die Testspiele „inhaltlich gut“. Personell hat er vor allem im Angriff jede Menge Alternativen, zuletzt machte auch noch A-Jugendspieler Thomas Karli auf sich aufmerksam. Beim Landesliga-Schlusslicht SV Brake gab es in der Generalprobe dennoch ein 0:3. „Das war aber ein gutes Spiel“, fand Kary.

Sein Auftaktspiel ist durchaus tückisch, denn auf dem Abbehauser Kunstrasen sah Abdin fast immer alt aus – 0:5, 1:6 und 0:4 lauteten die letzten drei Ergebnisse. „Abbehausen ist zuhause aber ganz sicher nicht unschlagbar“, sagt Kary. Sein Team fiel in der Hinrunde durch seine Auswärtsschwäche auf, darf in den restlichen 13 Spielen allerdings nur noch viermal zuhause antreten.