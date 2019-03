Hude. Nach sechs Testspielen zuhause startet der FC Hude auswärts in die Fußball-Bezirksliga.

Hude gehört zweifellos nicht zu den bekanntesten Winterurlaubszielen in Deutschland, 2019 strömten bisher allerdings auffällig viele Fußballer in den Ort. Gleich sechs Mannschaften besuchten für ein Testspiel den Bezirksligisten FC Hude, der seine erste Vorbereitung mit Kunstrasen voll auskostete und vier der Partien gewann. Die Mannschaft von Lars Möhlenbrock dürfte also bestens vorbereitet in den Pflichtspielstart des Jahres gehen, der am Sonntag ab 15 Uhr beim FC Rastede stattfindet – passenderweise auch auf Kunstrasen. Mit 93 Tagen hatte Hude nach dem TuS Eversten die zweitlängste Winterpause aller Bezirksligisten, das Überraschungsteam ist beim Vorletzten klarer Favorit.