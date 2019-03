dn/er Wildeshausen Im Titelrennen der Fußball-Bezirksliga will der VfL Wildeshausen einen Ausrutscher gegen den Tabellenletzten Eintracht Wiefelstede vermeiden.

Vom Ergebnis her war der Start des VfL Wildeshausen in den zweiten Teil der Fußball-Bezirksliga schon meisterlich, das 4:1 beim Tabellendritten Frisia Wilhelmshaven hatte am vergangenen Sonntag aber doch noch einige Wünsche bei Trainer Marcel Bragula offen gelassen. Am Sonntag will der Spitzenreiter gegen Schlusslicht Eintracht Wiefelstede ab 15 Uhr auch spielerisch glänzen – und natürlich weiter punkten. „Ich trainiere eine erste Herrenmannschaft, da geht es um Ergebnisse“, sagt Bragula. Alles andere als ein Sieg der zuhause seit elf Spielen und elf Monaten unbesiegten Wildeshauser wäre ein herber Rückschlag im Titelrennen mit Verfolger TuS Obenstrohe.