Delmenhorst. Nach dem gewonnenen Spitzenspiel hängen die U18-Basketballer des Delmenhorster TV die Konkurrenz in der Bezirksliga allmählich ab.

Die U18 des Delmenhorster TV steht in der Basketball-Bezirksliga vor dem größten Erfolg einer Jugendmannschaft aus der Stadt in der jüngeren Vergangenheit. Der von Tim Frerichs trainierte Spitzenreiter bezwang im Gipfeltreffen den punktgleichen Verfolger TSG Westerstede mit 65:49 und liegt nach zwölf Siegen aus 13 Partien nun zwei Zähler vorne. Zudem haben die Devils den direkten Vergleich gewonnen, der bei Punktgleichheit zählt. Coach Frerichs überschlug sich mit Superlativen und nannte den Sieg „ein Wahnsinnsspiel“ und „eines der ganz besonderen Spiele der letzten Jahre“.

Schon die Kulisse in der Stadtbadhalle war stattlich, rund 70 Zuschauer waren gekommen, um das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft zu sehen. Es wurde zwar ein Start-Ziel-Sieg für die Delmenhorster, hart arbeiten mussten sie aber trotzdem. Nach dem ersten Viertel stand es 15:11, zur Halbzeit 32:25. Zu Beginn des Schlussviertels führten die Gastgeber mit 46:41 und zeigten dann einen unwiderstehlichen Endspurt: Die mit Abstand beste Abwehr der Liga ließ in den letzten zehn Minuten nur acht Punkte zu. „Unsere starke Defense hat mal wieder den Ausschlag gegeben“, sagte Frerichs. Die Delmenhorster kassieren pro Spiel nicht einmal 39 Punkte und sind damit eines der besten U18-Teams in Niedersachsen.

Allerdings muss die Mannschaft für den Rest der Saison ohne Center Jonas Scheffler auskommen, der sich kurz vor Schluss einen Außenbandriss und eine Knöchelverstauchung zuzog. Auf dem Weg zum sportlichen Aufstieg in die Landesliga kann sich der DTV in den abschließenden sieben Partien auf jeden Fall noch eine Niederlage leisten. Am 24. März kommt der Tabellendritte Bürgerfelder TB.