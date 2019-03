Delmenhorst. Das für diesen Sonntag angesetzt Heimspiel der Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst gegen den VfL Oythe wurde abgesetzt. Wann es nachgeholt wird, steht noch nicht ganz fest.

Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben an diesem Wochenende aus einem tragischen Anlass spielfrei. Wie berichtet war ihr für diesen Sonntag, 3. März, angesetztes Heimspiel gegen den VfL Oythe abgesagt worden, weil der VfL-Trainer Paul Jaschke am Dienstag gestorben war. Es sei für den SVA selbstverständlich gewesen, der Verlegung zuzustimmen, teilte der Atlas-Vorsitzende Manfred Engelbart mit.

In Trainingseinheiten fehlen bis zu neun Atlas-Spieler

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Es werde wohl in Richtung Ende April gehen, sagte SVA-Trainer Olaf Blancke am Freitag. In den Trainingseinheiten der vergangenen Tage fehlten ihm bis zu neun Spieler. Das waren die langzeitverletzten Marvin Osei, Jannik Vollmer und Julian Harings. Thore Sikken, der sich im Abschlusstraining vor dem Gastspiel bei Eintracht Northeim (1:2) verletzt hatte, konnte nur Lauftraining absolvieren. Das werden Kevin Radke und, vermutlich, auch Tom Schmidt, die in Northeim passen mussten, in der kommenden Woche aufnehmen können, erklärte Blancke. Leon Lingerski trainierte zuletzt nicht mit, weil er die Begegnung in Northeim angeschlagen beendet hatte. Dennis Mooy und David Lohmann fielen derweil krank aus. Das nächste Punktspiel bestreitet das Team am 10. März, 15 Uhr, beim MTV Wolfenbüttel.