Neerstedt. Tabellennachbar ATSV Habenhausen stattet den abstiegsbedrohten Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt am Samstag einen Besuch ab. Für beide Teams ist das Spiel richtungsweisend.

Der nächste Gegner der Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt hat es vorgemacht. Mit zwei Siegen im laufenden Jahr hat der ATSV Habenhausen Abstand auf die Abstiegsränge gewonnen. Die Neerstedterinnen, die am Samstag um 17.15 Uhr auf den ATSV treffen, haben ihr Punktekonto (11:25) in 2019 noch nicht aufgebessert. Bislang hatten sie es auch nur mit Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zu tun.

ATSV in guter Form

Nur vier Zähler trennen den Tabellenzehnten von einem Abstiegsplatz. Das Spiel gegen die Gäste aus Bremen ist also ein erstes Endspiel im Tabellenkeller. Mit einem Sieg könnte der der TVN einen kleinen und wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit den Habenhauserinnen (10:26) kommt nämlich der Tabellennachbar nach Neerstedt. Die Bremer sind durchaus in Form und haben mit dem Heimsieg gegen Werder Bremen II schon aufhorchen lassen und im jüngsten Heimspiel auch Schüttorf deutlich abgefertigt.

Kolpack will TVN nicht unterschätzen

Michael Kolpack sieht sein Team auf Augenhöhe. Im Hinspiel hatte der TVN mit 26:23 die Nase vorn. „Wir dürfen den Gegner keinesfalls unterschätzen“, mahnt Kolpack und fügt hinzu: „Nachdem die Mannschaft in der Woche gut trainiert und das letzte Spiel abgehakt hat, sind die Köpfe wieder frei und wir können dieses wichtige Spiel ganz gezielt angehen.“

Die Neerstedterinnen hoffen auf die Unterstützung der Fans. Nur mit Rückenstärkung könnte sich der TVN mit einem Sieg weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Für das Spiel muss das Trainergespann Kolpack/Maik Haverkamp auf Anne Schmidt verzichten.