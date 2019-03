Delmenhorst. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihren ersten Sieg im Jahr 2019 eingefahren. Lisa Hilmer avancierte dabei – leicht gehandicapt – mit sehenswerten Treffern zur Matchwinnerin.

Aufatmen bei der HSG Hude/Falkenburg. Die personell durch Krankheiten und Verletzungen arg gebeutelten Oberliga Handballerinnen haben nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren. Gegen den auf Platz elf der Oberligatabelle rangierenden ATSV Habenhausen feierten sei am Donnerstagabend einen verdienten, wenn auch knappen 21:19 (11:7)-Erfolg. „Dieser Sieg ist Balsam für unsere Seele“, sagte HSG-Coach Dean Schmidt, der sich angesichts der schwierigen Personalsituation über die gewonnenen zwei Punkte erleichtert zeigte. „Wir haben heute sicher keinen Schönheitspreis gewonnen, aber Moral und Einstellung waren top“. Mit jetzt 22 Punkten im Gepäck sähe man dem Rest der Saison deutlich entspannter entgegen.

Starke Defensiv-Leistung zum Anfang

Vor allem in der Defensive zeigten die Gastgeberinnen eine herausragende Leistung. Schmidt: „Da hat jede für jede gekämpft“. Habenhausen tat sich insbesondere in der ersten Halbzeit schwer, zu Torerfolgen zu kommen. Die HSG-Sieben verstand es immer wieder, Räume eng zu machen und mit ihrer engagierten und konzentrierten Spielweise ihren Gegnerinnen den Schneid abzukaufen. Lediglich sieben Gegentore kassierte Hude in Halbzeit eins. Mit einem vorentscheidenden vier Tore Vorsprung (11:7) ging es in die Pause.

Zunächst sah es auch anfangs der zweiten Spielhälfte so aus, als könne Hude ihren Vorsprung nicht nur verwalten, sondern auch ausbauen. Doch die Bremerinnen kämpften sich wieder heran. In der 48. Spielminute stand es 16:16 und das Spiel drohte zuungunsten der Gastgeberinnen zu kippen. „Wir haben es leider verpasst auf 17:12 davon zu ziehen“, sagte Schmidt, der gleichwohl seinem Team ein großes Kompliment machte: „In dieser kritischen Phase haben die Mädels Ruhe bewahrt und haben nichts mehr anbrennen lassen.“

Gehandicapt zur Matchwinnerin

Ein Extralob verdiente sich in den Augen des Trainers, Lisa Hilmer, die sich bereits nach 15 Minuten ein „blaues Auge“ (Schmidt) zuzog und dennoch mit sechs Feldtoren erfolgreichste Torschützin der HSG war. „Die hat mit einem Auge die unmöglichsten Treffer erzielt, die sie vermutlich mit beiden Augen nicht gemacht hätte“, schmunzelte der HSG-Coach.

Bereits am Sonntag wartet mit Werder Bremen II (17 Uhr, Halle am Steinacker in Ganderkesee) ein hochkarätiger Gegner auf die Huder Handballerinnen. Auch bei diesem Spiel wird er wiederum auf einige verletzte Stammspielerinnen verzichten müssen. „Das wird dennoch eher einfacher für uns. Wir haben nicht den Druck, unbedingt gewinnen zu müssen“, meinte Schmidt. „Wir wollen einfach versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern.“