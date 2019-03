Delmenhorst. Am Netz Geld für den Verein „Kinderhilfswerk ICH“ sammeln: Diese Möglichkeit bietet das Charity-Tennis-Turnier des Delmenhorster TC. Anmeldungen sind bis zum 10. April möglich.

Der Delmenhorster Tennisclub (DTC) lädt am Samstag, 13. April, 10 Uhr, zum Ballwechsel für den guten Zweck ein. Zugunsten des Vereins „Kinderhilfswerk ICH“ richtet der DTC in Kooperation mit einem lokalen Radiosender in seiner Halle, Am Friesenpark 28c, ein Charity-Turnier aus.

Anmeldungen bis zum 10. April möglich

Vereinsspieler sowie Vereinslose können teilnehmen. Es werden verschiedene Doppel gespielt, je nach Teilnehmerzahl auch mehrere Spiele, teilt der DTC mit. Anmeldungen sind bis zum 10. April per E-Mail an info@delmenhorster-tc.de möglich. Die Startgebühr beträgt zehn Euro.

50 Prozent des Erlöses wird an das „Kinderhilfswerk ICH“ gespendet. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, um Spenden wird gebeten.