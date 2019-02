Delmenhorst. Der Lauftreff der Delmenhorster Lebenshilfe wird zehn Jahre alt. Die Mannschaft aus behinderten und nicht-behinderten Sportlern ist zur größten Laufgruppe der Stadt geworden. Da lädt man sich zum Jubiläum mal eben einen Olympiasieger ein.

Man muss eigentlich mal mit eigenen Augen gesehen haben, was einmal in der Woche auf dem Parkplatz der Delmenhorster Grafttherme los ist – „die große Show“, wie Ludger Norrenbrock es nennt. Immer am Mittwochabend kommt zwischen den Autos die bunteste Laufgruppe der Stadt zusammen, manche tragen Warnwesten, manche sogar Stirnlampen, wenn es dunkel ist. Und dann laufen sie los über die kurvenreichen Wege der Graft, sie laufen und sie reden und sie lachen, jeder in seinem Tempo, aber doch irgendwie alle zusammen – ob behindert oder nicht.

Dieter Baumann als Geburtstagsgast

Seit zehn Jahren sind die Läufer der Lebenshilfe inzwischen unterwegs; was als fixe Idee mit zehn skeptischen Teilnehmern begann, ist zum größten Lauftreff in Delmenhorst geworden – und zu einer bundesweit beachteten Institution. „Wir hätten nie gedacht, dass wir es so weit bringen würden“, sagt Norrenbrock, der damals wie heute als Betreuer die Verantwortung trägt. „Wir wollten es am Anfang mal acht Wochen probieren – und jetzt sind es zehn Jahre.“ Das offizielle Jubiläum wird im Sommer begangen: Am Samstag, 22. Juni, findet im Rahmen des 24-Stunden-Laufs auf der Burginsel der Drei-Stunden-Lebenshilfe-Lauf statt – am Abend zuvor tritt der mittlerweile zum Kabarettisten umgeschulte ehemalige 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann in der Markthalle auf. Baumann ist den Delmenhorstern von Beginn an in Freundschaft verbunden.

Der Lauftreff hat über die Jahre Anstrengendes, Kurioses und Herzerwärmendes erlebt – dabei beginnt die Geschichte eigentlich schon 15 Jahre früher. Norrenbrock, der zwei Wohngruppen für Menschen mit geistiger Behinderung leitet, nahm seinen Schützling Edith Voigt unter seine Fittiche und begann mit Ausdauertraining – nicht ahnend, wohin das noch führen sollte. Ein Jahr später gelang der erste Lauf über 10 Kilometer, 2000 wurden es 20 und 2007 schließlich die historischen 42,195 Kilometer von Hamburg – der erste Marathon einer Läuferin mit geistiger Behinderung, dem drei weitere folgten. Zwei weitere Jahre danach wurde Voigt Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres, ihre Geschichte wurde in der Presse, im Radio und im Fernsehen erzählt.

39 Läufer in der Gruppe

2009 trommelte Norrenbrock dann auch seinen ersten Lauftreff zusammen, der das simple Ziel hatte, einfach 30 Minuten am Stück zu laufen. „Wir wollten auch nicht, dass sich jemand übernimmt“, erzählt der Betreuer. „Wir waren sehr langsam am Anfang.“ Doch das blieb nicht so. Am 12. April 2010 tauchten die Lebenshilfe-Athleten in Oldenburg zum ersten Mal bei einem Volkslauf auf, seitdem touren sie durch Deutschland – passenderweise wird der Burginsellauf ihre 100. Laufveranstaltung. Wo auch immer sie auftauchen, werden sie mit offenen Armen empfangen, was Norrenbrock gleichzeitig dankbar und nachdenklich stimmt. „Bei mancher Sonderbehandlung muss man schon von Über-Inklusion reden“, sagt er. In Hannover durften die Delmenhorster mal die Marathon-Woche eröffnen, in Berlin gaben sie Interviews auf der Zielgeraden, auf die Bühnen werden sie sowieso immer gebeten. „Um das als normaler Sportler zu erleben, müsstest du schon verdammt schnell laufen“, sagt Norrenbrock.

Er und seine Sportler wollen weiter Augen öffnen und Barrieren brechen. 15 Volksläufe sind im Jubiläumsjahr geplant, neben den üblichen Mittwochs-Einheiten. 39 Teilnehmer kommen regelmäßig, 25 davon mit geistiger Behinderung – das sucht bundesweit seinesgleichen. „Das gemeinsame Laufen macht Spaß und tut allen gut“, sagt Norrenbrock. „Auf die Show freue ich mich jede Woche.“