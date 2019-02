Stenum. Die A-Junioren des VfL Stenum starten im Futsal bei der Norddeutschen Meisterschaft. Die Freude ist durch ein bitteres Ende der Landesmeisterschaft allerdings getrübt.

Der VfL Stenum hat seinen Jugendfußballern durchaus einiges zu bieten, nicht umsonst ist die Abteilung eine Vorzeigesparte im Fußball-Kreis. Einen hauptamtlichen Physiotherapeuten für die A-Jugend hat man am Kirchweg aber noch nicht im Portfolio, auch wenn der in dieser Woche dringender gebraucht würde denn je. Am heutigen Mittwoch testet der Bezirksliga-Tabellenführer bei der SG Großenkneten/Huntlosen, am Freitag kommt Schlusslicht VfL Wildeshausen zum Pflichtspielstart 2019 – und am Sonntag muss man ja zur Norddeutschen Futsal-Meisterschaft nach Walsrode. Allerdings haben sich die Stenumer den Schlamassel irgendwie auch selbst eingebrockt.

Titeltraum platzt wieder gegen Hildesheim

Immerhin müsste der Weg nach Walsrode inzwischen bekannt sein. Im dortigen Schulzentrum fand am vergangenen Sonntag auch die Futsal-Landesmeisterschaft statt, bei der Stenum mal wieder glänzte. Nach drei Siegen aus vier Spielen reichte es zu Platz zwei und damit zur Qualifikation für die Norddeutsche Meisterschaft – im dritten Jahr in Folge. Die Silbermedaille hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack: Wie im Vorjahr verlor Stenum das entscheidende Spiel gegen den VfV Borussia Hildesheim mit 1:2, wie im Vorjahr hätte ein Unentschieden zum Titel gereicht. „Natürlich ist die Niederlage ärgerlich, die Jungs waren danach enttäuscht“, sagt Trainer Frank Radzanowski, der aber feststellt, „dass die Mannschaft richtig stark gespielt hat“.

Nun gegen Futsal-Spezialisten

Drei Siege aus den ersten drei Spielen mit 11:3 Treffern sprechen für sich. Bei den Erfolgen über die SVG Einbeck (2:1), den HSC Hannover (5:1) und den JFV Borstel-Luhdorf (4:1) trafen sechs verschiedene Stenumer. Im entscheidenden Spiel gelang Jan-Luca Rustler nach frühem Rückstand per Freistoß mit seinem vierten Turniertor der Ausgleich. Kurz vor Schluss traf Hildesheim durch einen „fragwürdigen“ Strafstoß.

Nun steht Radzanowski mit seinem Team vor ebenso anstrengenden wie spannenden Tagen. „Wir sind heiß auf die Spiele im Fußball und Futsal. Auf die Norddeutsche freuen wir uns richtig“, sagt der Coach, der dem Team am Montag trainingsfrei gab: „Das brauchen die Jungs auch mal.“ In Walsrode treffen die Stenumer auf den Africa United SC, ein Hamburger Team, das ausschließlich Futsal spielt. Außerdem geht es gegen den FC Angeln aus der Oberliga Schleswig-Holstein und den Regionalligisten SC Borgfeld. „Das sind schon Spezialisten“, sagt Radzanowski.