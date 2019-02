Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV siegen mit 92:77 haben nach dem spät herausgespielten Sieg gegen Baskteball Lesum Vegesack Planungssicherheit.

Die „Devils“ haben in der Halle Am Stadtbad einen wichtigen Sieg errungen. Die Basketballer des Delmenhorster Turnvereins (DTV) kamen gegen Basketball Lesum Vegesack zu einem 92:77 (42:42) und verbesserten sich in der Oberliga West auf Position vier. Ein Erfolg, der Trainer Stacy Sillektis und dessen Schützlingen Planungssicherheit beschert, denn nunmehr steht fest, dass die Mannschaft auch während der Saison 2019/20 dieser Spielklasse angehört. „Ich bin natürlich glücklich darüber, dass wir gewonnen und unser Minimalziel erreicht haben“, sagte der Coach. „In der Oberliga sind wir gut aufgehoben.“

Drei Begegnungen stehen noch aus. Nach dem Gastspiel bei der SG Rotenburg/Scheeßel (Samstag, 19 Uhr) treten die DTVer beim Tabellenzweiten Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 (17. März, 16 Uhr) und gegen den bereits als Meister feststehenden BBC Osnabrück (24. März, 15 Uhr) an.

Ein Abgang steht schon fest

Gegen Lesum Vegesack hatten sich die Hausherren vorgenommen, sich schnell einen klaren Vorsprung zu erarbeiten, um Ruhe in die Aktionen zu bekommen. Das klappte nicht, denn nach dem ersten Viertel lautete der Spielstand 15:23. „Im ersten Viertel war die Mannschaft nervös und hektisch. Erst nach drei Minuten gelangen Tim Frerichs die ersten Punkte“, berichtete Sillektis. Roman Holder schied nach einigen Minuten verletzungsbedingt aus. Der Trainer: „Er hat einen Pferdekuss abbekommen. Das hat uns natürlich zurückgeworfen.“ Immerhin, ergänzte er, habe man das Spiel bis zur Pause „auf Null gebracht“. Zur Halbzeit hieß es 42:42.

Janek Thomas avancierte zum Spieler des dritten Viertels. Ihm gelangen in diesem Abschnitt seine sämtlichen vier Dreier. Damit, so Sillektis, habe er den DTV auf die Siegerstraße gebracht. Das 67:65, das nach dem dritten Viertel auf der Anzeigetafel stand, bauten die „Devils“ bis zum Schluss auf 92:77 aus. „In den letzten drei Minuten haben wir den Sieg entspannt nach Hause gefahren“, betonte Sillektis.

„Junge Spieler weiterentwickeln“

Lesum Vegesack, sei mit voller Besetzung angetreten und seine Mannschaft habe Respekt gezeigt, sagte der langjährige Trainer, der auf die beruflich verhinderten Ahmet Ildem und Allori Cristian Pena Aracena verzichten musste.

In den drei noch ausstehenden Begegnungen sollen alle Spieler Einsatzzeiten bekommen. Pena Aracena wird die Delmenhorster nach nur einer Saison wieder verlassen. „Er wohnt in Achim und die Fahrerei wird ihm zu viel. Er will bei einem Verein in Bremen spielen“, informiert Sillektis. Es gehe nicht darum, den 13 Spieler umfassenden Kader „unbedingt“ zu verstärken, unterstrich der Coach. Sillektis: „Vielmehr ist es wichtig, dass wir die jungen Spieler weiterentwickeln.“