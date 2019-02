Bookholzberg. Die A-Jugend-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben ihr Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck mit 25:20 gewonnen.

Der Trainer war zufrieden. Nach einem 25:20 (11:10)-Heimsieg über den VfL Fredenbeck bescheinigte Stefan Buß den vom ihm betreuten A-Jugend-Handballern der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg „eine der besten Leistungen der letzten Wochen“. Er lobte vor allem die Deckungsarbeit und fügte ein Sonderlob für Torhüter Jan Kinner hinzu.

Grüppenbühren/Bookholzberg macht wenig Fehler

Die HSG überzeugte aber nicht nur in der Defensive, auch im Angriff lief es richtig gut. Die Spieler leisteten sich nur wenige technische Fehler und schafften es so, das schnelle und gefährliche Umschaltspiel der Gäste zu unterbinden. Eine kleine Schwäche machte Buß allerdings doch noch aus: „In der ersten Halbzeit haben wir die eine oder andere gute Tormöglichkeit liegengelassen“, sagte er. So blieb die Partie bis zur Pause hart umkämpft. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren noch einen Zahn zu. Gestützt auf die starke Deckung bekam die HSG immer mehr Oberwasser. Spätestens nach dem 21:17 durch Bennet Krix war die Partie zu ihren Gunsten entschieden.

HSG erwartet den Tabellenzweiten

Buß hofft, dass seine Mannschaft den Schwung in die nächste schwere Partie mitnimmt. An diesem Freitag, 1. März, 20 Uhr, wird der Tabellenzweite TSV Burgdorf II seine Visitenkarte in der HSG-Halle am Ammerweg abgeben.