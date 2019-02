Delmenhorst. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst sind nach einem 31:26 beim VfL Stade Spitzenreiter der Bremen-Staffel. Ihre nächste Partie bestreiten sie gegen den zweitplatzierten VfL Horneburg.

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben beste Werbung für das Spitzenspiel in eigner Halle gemacht. Sie gewannen am Samstag mit 31:26 (15:12) beim VfL Stade und schoben sich am VfL Horneburg, der allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat, vorbei auf Platz eins der Bremen-Staffel. Nach einem spielfreien Wochenende empfängt die HSG am Sonntag, 10. März, 15 Uhr, die Horneburgerinnen.

In Stade kam das Team von HSG-Trainer Ingo Renken zunächst nicht in Fahrt. Es geriet mit 1:4 ins Hintertreffen. Dann steigerte es sich aber, erzielte in der achten Minute durch Alexandra Hildener das 5:5.

Die HSG-Deckung stand dann zwar stabiler, doch nach dem 10:8 (17.), erlebten die Delmenhorsterinnen noch eine Schwächephase und fingen sich einen 10:12-Rückstand ein. Dann drehte die Renken-Sieben wieder auf, ging mit einem 15:12 in die Pause.

Im zweiten Durchgang ließen die Delmenhorsterinnen nichts mehr anbrennen. Sie hielten das Tempo hoch und bauten die Führung bis auf 21:15 aus (38.). Die Gastgeberinnen wehrten sich aber weiter. Sie kamen bis auf drei Tore heran (19:22, 47.). Doch die HSG stemmte sich mit aller Macht dagegen, nutzte ihre Chancen konsequent und fuhr den Sieg ein, mit dem sie große Vorfreude auf das Gipfeltreffen bescherte.