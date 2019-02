Stenum. Die Jahreshauptversammlung des VfL Stenum bringt einen Vertrauensbeweis für den Vorstand und Zahlen für das anstehende Kunstrasenprojekt.

Das Führungsteam des Vereins für Leibesübungen (VfL) Stenum hat während der einstündigen Jahreshauptversammlung, die am Freitagabend im Hotel Backenköhler auf dem Programm stand, einen großen Vertrauensbeweis erhalten. Die 60 Stimmberechtigten wählten sämtliche Vorstandsmitglieder einstimmig wieder. Somit stehen Vorsitzender Dr. Ingo Scholz, die 2. Vorsitzenden Marina Münstermann und Marco Reuschler, Kassenwartin Martina Ruge und Schriftführerin Gunda Bruns weiterhin an der Spitze des Vereins, dem 1654 Personen angehören.

Mindestens 160.000 Euro Eigenleistung

Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste gab Münstermann einen Überblick über die Abteilungen. Sie betonte, dass die Angebote „modern, vielseitig, aber auch bodenständig“ seien. Scholz hob hervor, dass man „insbesondere im Jugendbereich“ auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken könne. Der VfL sei der fünfgrößte Verein in der Region Oldenburg-Land.

Ausführlich informierte der Vereinschef die Anwesenden über den Bau und die Finanzierung eines Kunstrasenplatzes. Die Kosten für die Umwandlung eines Natur- in einen Kunstrasenplatz beliefen sich, so Scholz, auf rund 800.000 Euro. Fördermittel in Höhe von 540.000 Euro seien sicher. Zusagen des Landkreises und Landessportbundes stünden noch aus. Offen sei, mit welcher Summe sich der Landessportbund beteilige, da auch andere Vereine Zuschüsse beantragten.

Der Anteil des VfL beliefe sich auf mindestens 160.000 Euro, man rechne jedoch mit bis zu 210.000 Euro. „Der Verein muss ein Darlehen aufnehmen. Die Gemeinde übernimmt die Bürgschaft“, informierte Scholz. Die Mitglieder beauftragten den Vorstand einstimmig, das entsprechende Darlehen aufzunehmen. „Wir hoffen, mit den Arbeiten im April beginnen und sie im Oktober beenden zu können“, sagte Scholz.

Kassenwartin Ruge berichtete, dass der Überschuss im letzten Jahr 257,91 Euro betragen habe. 209 Aus- stünden und 195 Eintritte gegenüber. Am 31. Dezember hatten dem VfL 1621 Mitglieder angehört.