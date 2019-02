Neerstedt. Die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt ärgern sich über die Niederlage gegen den VfL Horneburg.

Björn Wolken hatte am Samstagabend einige Gründe für einen gepflegten Wutausbruch, nach dem unerwarteten 26:32 (13:14) seiner Verbandsliga-Handballer gegen den VfL Horneburg fasste der scheidende Trainer des TV Neerstedt sie alle wohl geordnet zusammen. „Die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen, das spiegelt den Spielverlauf so nicht wider“, sagte er, fand aber auch, dass man „selbst schuld“ sei daran. Wolken übte auch seltene Einzelkritik, die ihren Anlass in der Schlussminute hatte. Bei längst verlorenem Spiel leistete sich mit Mario Reiser der beste Neerstedter Torschütze ein grobes Foul, kassierte eine Rote Karte mit Bericht und wird damit in den kommenden beiden Spielen fehlen. „Wie kann man sich so eine Rote Karte in der Schlussminute abholen?“, schimpfte Wolken. Dass in der 48. Minute schon Andrej Kunz Rot gesehen hatte, passte für die Neerstedter zum Abend.

Von Beginn an war die Partie gegen die Gastgeber gelaufen. Weder mit 5-1- noch mit 6-0-Deckung fand die Abwehr einen Zugriff. Nach dem 9:11 (22.) gab es drei Gegentreffer in Folge, die aber ein Weckruf waren. Die Neerstedter legten bis zur Pause selbst einen 4:0-Lauf hin und gingen in der 41. Minute durch Marcel Reuter mit 20:19 in Führung. Doch die Rote Karte gegen Kunz beim Stand von 23:24 in der 48. Minute war „der Knackpunkt“, wie Wolken feststellte. Sein Team hat mit der Niederlage wohl die letzte Aufstiegschance verspielt.