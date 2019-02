Wildeshausen. Auch wenn noch nicht alles passt, bleibt Fußball-Bezirksligist VfL Wildeshausen auf Titelkurs.

Der ersatzgeschwächte VfL Wildeshausen, Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, ist mit einem 4:1 (2:1) beim WSC Frisia Wilhelmshaven, der von dritten auf den vierten Platz abgerutscht ist, in den zweiten Teil der Saison gestartet. „4:1, um 11 Uhr, auf Kunstrasen, beim Dritten – das Ergebnis ist toll“, sagte Wittekinds Cheftrainer Marcel Bragula. Mit der Leistung hingegen sei er „nicht so ganz“ zufrieden.

Nach Vergehen von Lennart Feldhus an David Sorg erzielte Tim Rister per Elfmeter das 1:0 (24.) für Frisia. Danach trafen Robin Ramke (33.) und Ole Lehmkuhl nach Einzelaktion (42.) für den Gast. In der 45. Minute vergab Wilhelmshaven eine Großchance.

Nach der Pause steigerte sich Wildeshausen. „Wir haben unsere Probleme besser in den Griff bekommen“, erklärte Bragula. Feldhus (83.) und Rene Tramitzke (85.) sorgten für das 4:1. „Der Sieg geht in Ordnung, ist aber zu hoch ausgefallen“, betonte der Coach, der mit Thorben Schütte und Marius Krumland unter anderem die Innenverteidiger ersetzen musste. Bragula: „Am Ende des Tages ist man zufrieden, aber mir ist nicht verborgen geblieben, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben.“