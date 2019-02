Delmenhorster. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV möchten mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Sie empfangen Basketball Lesum Vegesack.

Die Basketballer des Delmenhorster TV, Sechster der zehn Teams umfassenden Oberliga, stehen vor einer sehr wichtigen Aufgabe. An diesem Samstag, 18.30 Uhr, empfangen die „Devils“ in der Halle Am Stadtbad das einen Platz ungünstiger postierte Team Basketball Lesum Vegesack.

Schweres Restprogramm

Die DTVer weisen 14 Punkte auf, der Gast und der Tabellenachte BSG Bremerhaven II melden jeweils zehn Zähler. „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir mit Sicherheit durch“, sagt Trainer Stacy Sillektis zum Thema Klassenverbleib. Ein Erfolg ist somit Pflicht, auch angesichts des Restprogramms. Am 2. März treten die Delmenhorster bei der BG ‘89 Rotenburg/Scheeßel an, Nummer fünf der Liga. Am 17. März geht es zum Tabellenzweiten Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 und eine Woche später erwarten die „Devils“ den führenden BBC Osnabrück, der sich nach 15 Siegen in 15 Spielen mit dem Titel „Überflieger“ schmückt.

„Ich denke, dass sich alle Spieler der Lage bewusst sind und alles geben werden“, sagt Sillektis. Wichtig sei es, schnell deutlich in Führung zu gehen. „Sonst spielt der Kopf mit und dann hast du ein Problem“, sagt Sillektis. Die beruflich verhinderten Ahmet Ildem und Allorí Cristian Pena Aracena fallen aus.