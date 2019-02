Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt sehen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn als klaren Favoriten. Dennoch geht das Team nicht ohne Hoffnungen in das Auswärtsspiel.

Vor dem Rückspiel bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn stapelt Michael Kolpack, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt, tief: „Für uns ist die SG in der eigenen Halle der absolute Favorit. Im Hinspiel wurden uns beim 22:32 die Grenzen recht deutlich aufgezeigt. Außerdem sind wir noch nicht so weit, dass wir gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte mithalten können.“ Nichtsdestotrotz hat sich das Team von Kolpack und seinem Trainerkollegen Maik Haverkamp für das Wiedersehen am heutigen Samstag, 17.30 Uhr, einiges vorgenommen, um zumindest besser auszusehen, als bei der Begegnung Ende September.

TVN vor sehr schwerer Aufgabe

Wenn möglich, würde der Tabellenzehnte (11:23 Punkte) natürlich trotzdem gerne etwas Zählbares mitnehmen. Doch wird das gegen die spielstarke SG-Mannschaft sehr schwer werden. Nur wenn die Neerstedterinnen mit der richtigen Einstellung in diese Begegnung gehen und die spielerische Linie bis zum Ende durchhalten, könnte eine Überraschung gegen den Tabellenfünften (22:14 Punkte) möglich sein. Die Gastgeberinnen spielen einen sehr soliden Handball mit einer robusten Abwehr, die nach Ballgewinnen schnell in die Offensive umschalten kann. Der TVN wird sein Hauptaugenmerk auf eine schnelle und aufmerksame Deckung legen, die den Angriff der Ammerländerinnen um die Haupttorschützinnen Miriam Thamm und Lea Sophie Wichmann möglichst frühzeitig stören soll. Nach Ballgewinnen in der eigenen Deckung, die über sich hinauswachsen will, müssen die schnellen Gegenstöße unbedingt zu einfachen Toren genutzt werden.