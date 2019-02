Neerstedt. In der Handball-Verbandsliga Nordsee trifft am Samstag der Dritte, TV Neerstedt, auf den Fünften, VfL Horneburg. Die Neerstedter empfangen einen Gegner, der einem exklusiven Zirkel angehört.

Kann der TV Neerstedt den Höhenflug des VfL Horneburg in der Handball-Verbandsliga stoppen? Diese Frage wird am Samstag ab 19.30 Uhr in der Neerstedter Sporthalle geklärt. Dort empfangen die Hausherren, mit 22:10 Punkten Dritter, den Tabellenfünften (17:15 Punkte) aus Horneburg. Der VfL hat in diesem Jahr alle drei Ligaspiele gewonnen und gehört damit zu einem exklusiven Zirkel in der Verbandsliga. Denn neben den Horneburgen kann nur der Spitzenreiter HSG Schwanewede/Neuenkirchen eine optimale Punkteausbeute vorweisen.

Der TVN ist mit zwei Niederlagen und zwei Siegen in die zweite Saisonhälfte gestartet und hat dabei wohl seine Aufstiegschancen verspielt. Allerdings treffen die Horneburger in Neerstedt erstmals im neuen Kalenderjahr auf eine Mannschaft, die über ihnen in der Tabelle steht. Die Auswärtsbilanz der Gäste ist durchwachsen. Drei Siege und vier Niederlagen stehen auf ihrem Konto . Im Hinspiel siegten die Neerstedter mit 31:28.

TVN will sein Potenzial zeigen

TVN-Trainer Björn Wolken erwartet den Gegner mit Respekt, aber will mit seiner Mannschaft nach einer guten Vorbereitung zwei weitere Punkte erkämpfen: „Unsere Hausaufgaben haben wir in der Woche gemacht. Nun ist es wichtig, dass die Mannschaft die Vorgaben im Spiel auch umsetzen kann.“ Horneburg ist ein ähnlich schweres Kaliber wie der Tabellenvierte ATSV Habenhausen, den der TVN am vergangenen Wochenende mit 28:26 besiegte. In dem Spiel zeigten die Neerstedter den Willen zu siegen. Genau diese Einstellung muss auch am Samstag wieder gezeigt werden. „Es steckt noch viel Potenzial in der Mannschaft, nur muss man es im richtigen Augenblick auch zeigen und umsetzen“, sagt Wolken und hofft auf eine weitere starke Leistung. Für das Spiel fehlen ihm einzig Eike Kolpack und Marcel Kasper.