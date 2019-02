Hatten. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet den Crosslauf 2019 in Hatten aus. In diesem werden auch die Meistertitel der Region Oldenburg vergeben.

Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet an diesem Samstag ab 11 Uhr in Hatten (Waldgelände an der Schultredde 17) einen bezirksoffenen Crosslauf aus, in dem auch die Oldenburger Regionsmeister 2019 (U14 und U16) und die Regionsbesten (U10 und U12) ermittelt werden. 85 Meldungen von 84 Teilnehmern liegen dem Organisationsteam vor. Das sind, in beiden Kategorien, zwölf mehr als im vergangenen Jahr.

In Hatten werden Einzel- und Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Ausgeschrieben wurden Konkurrenzen für die Altersklassen U10 bis Männer/Frauen. Die Teilnehmer starten auf unterschiedlich langen Strecken. In den Jugendklassen werden kurze Crossläufe von 1200 bis 4800 Meter ausgetragen. Frauen sowie U20- und U18-Läuferinnen können auf einer 3200 Meter, Frauen und Seniorinnen zudem auf einer 6400 Meter langen Strecke antreten. Für Männer- und U20-Läufer steht ein Wettbewerb über 4800 Meter, für Männer und Senioren zudem einer über 9600 Meter auf dem Programm.