Delmenhorst/Bramsche. Zum zweiten Mal hat das Gerätturnteam des Max-Planck-Gymnasium am Bezirksentscheid teilgenommen. Die Delmenhorsterinnen hatten bei ihrem „kleinen Erfolg“ etwas Pech.

„Immer wieder Melle“ werden sich die Gerätturnerinnen des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) wohl nach ihrem Auftritt beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ gedacht haben. Zum zweiten Mal haben die Delmenhorsterinnen am Bezirksentscheid teilgenommen. Seit Oktober bereiteten sie sich jeden Samstag zusätzlich zum Training in ihren Vereinen auf den Wettkampf vor. Mit Platz zwei haben die Mädchen in der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2006 bis 2009) einen „kleinen Erfolg“ verzeichnet, wie Sportlehrerin Dagmar Horning findet.

Wieder Pech gegen Melle

Doch wieder hat es das Gymnasium Melle geschafft, sich für den Landesentscheid zu qualifizieren. „Pech für uns, dass wir immer auf Melle im Bezirk treffen“, lautete Hornings Fazit. Das Gymnasium aus Melle schaffte es im Vorjahr beim Bundesfinale in Berlin sogar auf Platz drei.

Dennoch kann sich das MPG-Turnteam, bestehend aus Rada Cynbal, Alexandra Depperschmidt, Clara Fauk, Sophie Duden, Sonsee Strauch und Emma Winkler freuen: Im Vergleich zum Vorjahr verbesserten sie sich um zwei Plätze.