Delmenhorst. Ein neuer Chef, viele neue Mitglieder und ein Trend, der bei den Tänzern im Verein für Freude sorgt: Die Tanzsportabteilung des TV Jahn Delmenhorst befindet sich im Wandel, wie die jüngste Abteilungsversammlung verdeutlicht.

Vor wenigen Tagen haben die Tänzer des TV Jahn Delmenhorst Christopher-Daniel Wandrey zu ihrem neuen Abteilungsleiter gewählt. Zuvor war er der stellvertretende Abteilungsleiter und tritt nun die Nachfolge von Ursula Sander an. Genau wie Sportwartin Clara Huschenbeth schied sie nach zwei Jahren aus dem Amt aus.

Im Anschluss an die Wahl gab Wandrey einen Überblick über den Tanzsport beim TV Jahn, der für Freude bei den Mitgliedern sorgte. Der neue Abteilungsleiter berichtete von einem Zuwachs von 23 Mitgliedern. Zum 1. Januar gehörten laut Wandrey 271 Mitglieder der Tanzsportabteilung des TVJ an. Davon seien 109 Mitglieder in der Altersgruppe unter 18 Jahre und 162 Mitglieder in der Altersgruppe über 18 Jahre aktiv.

TV Jahn spürt einen Trend

Ebenso sei im Turniersport ein Aufwärtstrend erkennbar: Aktuell melden die Annenheider 15 Turnierpaare. „Neben 8 Hauptgruppenpaaren vertreten drei Paare im Jugendbereich (U18) und vier Paare im Seniorenbereich (Ü30) den TV Jahn auf vielen und auch namhaften Turnieren und Meisterschaften“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Abteilung mit 16 Turnierpaaren insgesamt 129 Starts. „Hervorheben muss man hier Kian Najjarzadeh und Chiara Alexa Wedler, die alleine schon 26mal an den Start gingen. Für die Beiden hat es sich auf jeden Fall gelohnt, sie sind inzwischen in die Hauptgruppe B aufgestiegen“, heißt es weiter.

In ihrer Heimatstadt sind die TVJ-Tänzer demnächst in Aktion zu sehen. In Kooperation mit dem Tanzsportzentrum Delmenhorst (TSZ) richtet der Verein vom Brendelweg vom Samstag bis Sonntag, 11. bis 12. Mai, den Hunte-Delme-Pokal im TSZ aus. Unter dem Motto „110 Jahre TV Jahn“ feiert der Verein am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr, im Mazda-Autohaus Engelbart an der Annenheider Straße sein Jubiläum. Am Tag darauf, Sonntag, 30. Juni, werden dort die Jahn-Pokale vergeben.