Delmenhorst. Der TuS Heidkrug ist gerade eine der spannendsten Geschichten im Delmenhorster Fußball. Der Kreisliga-Spitzenreiter könnte etwas schaffen, was 38 Jahre lang nicht mehr gelang.

Zumindest am vergangenen Sonntag lag für den TuS Heidkrug noch einmal der Geist von Almeirim in der Luft. Die Sonne fühlte sich bei 15 Grad fast nach Portugal an, als der Kreisliga-Tabellenführer bei der SVG Berne kickte – den Kunstrasen hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber in Berne gibt es nun einmal nur diesen einen Platz. Heidkrug gewann standesgemäß mit 7:1 und schwärmte bei Facebook danach relativ unbescheiden von der eigenen „beängstigend guten Frühform“.

Der Stadtteilclub ist ohne Zweifel eine der Geschichten der Saison im Delmenhorster Fußball. Nach 14 Siegen und 45 Punkten in den ersten 18 Spielen ist der Geheimfavorit nicht mehr ganz so geheim, der TuS ist mit zwei Punkten Vorsprung auf den (ebenfalls verblüffend starken) TSV Großenkneten Spitzenreiter. Dahinter lauern auch Vizemeister Harpstedter TB und der hochgerüstete Ahlhorner SV – nur Harpstedt war vorher im Titelrennen erwartet worden.

Testspiel-Niederlage in Portugal

Die Heidkruger haben in der Wintervorbereitung traditionell die Flucht vor dem Schmuddelwetter ergriffen und eine Woche in einem hübschen kleinen Stadion im portugiesischen Almeirim trainiert. 22 Spieler sind für 250 Euro Selbstkostenanteil in die Heimat von Co-Trainer Jorge Jacinto mitgereist, der seine Spieler auch als Botschafter für Delmenhorst sah. „Unser Auftreten war ausnahmslos lobenswert, wir waren überall gern gesehene Gäste“, sagte er. „Besonders wichtig war aber, dass wir sechs intensive Trainingseinheiten durchziehen konnten.“

Ein abendliches Testspiel gab es auch noch, gegen den Fünftligisten Grupo Desportivo de Pontével verlor Heidkrug mit 3:5, allerdings hatte Trainer Selim Karaca seine Spieler an diesem Tag auch schon in zwei Trainingseinheiten schwitzen lassen. „Das war ein guter Test. Leistungstechnisch war das ein vergleichbares Niveau“, fand Jacinto. Weiteren Anschauungsunterricht holte man sich beim Stadionbesuch und dem 2:1 von Sporting Lissabon gegen Moreirense FC.

„Die Truppe ist gereift“

Nach der Rückkehr war der Schwung aus Portugal allerdings schnell verflogen, die Plätze am Bürgerkampweg waren gesperrt – statt Fußball zu spielen, wurde erst einmal gelaufen. „Leider Gottes war alles nass“, berichtet Jacinto. „Immerhin waren beim Laufen alle dabei.“

Der Verein steht vor weichenstellenden Monaten. Nach dem unrühmlichen Rückzug aus der Landesliga in die Kreisliga 2012 und dem durch einen Wechselfehler im entscheidenden Aufstiegsspiel verpassten Sprung in die Bezirksliga ein Jahr später wurde behutsam ein junges Team aufgebaut, das nun in der Spitzengruppe angekommen ist. Der Nachwuchs ist inzwischen erwachsen geworden und der Kader deutlich breiter: 15 verschiedene Spieler haben im ersten Saisonteil getroffen. Mit Niels Holthausen kam im Winter ein Defensivspieler vom Ligarivalen TuS Hasbergen dazu. „Wir haben eine ganz tolle Truppe, die gereift ist. Vielleicht wird es dieses Jahr ja wirklich etwas mit dem Aufstieg“, sagt Jacinto, der wegen einer beruflichen Weiterbildung von Chefcoach Karaca mehr Verantwortung übernehmen wird.

Letzte Kreisliga-Meisterschaft 1981

Immerhin acht der letzten zehn Wintermeister standen auch am Ende oben. Die letzte und einzige Heidkruger Kreisliga-Meisterschaft liegt schon 38 Jahre zurück – hauptsächlich, weil der TuS von da an bis 2012 höherklassig spielte. Karaca bittet immer mal wieder um Geduld mit seinem Team, auch Jacinto will den Spielern den Druck nehmen und hebt heraus, „dass wir Mannschaften geschlagen haben, die in der Tabelle eigentlich vor uns stehen müssten“. Ob das erneut gelingt, vermag er nicht zu prophezeien, „aber ich würde es den Jungs von Herzen gönnen, wenn sie sich auch belohnen“.