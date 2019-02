Delmenhorst/Landkreis. Die Jugendteams der HSG Delmenhorst blicken auf einen erfolgreichen Spieltag in den Handball-Landesligen zurück.

Im Rennen um die besten Plätze in der Handball-Landesliga haben die Jugendteams der HSG Delmenhorst große Schritte gemacht – die Mädchen steht sogar vor der Meisterschaft. Die Mannschaften aus dem Landkreis Oldenburg landeten ebenfalls wichtige Siege. Die A-Junioren des TV Neerstedt haben nach vier Niederlagen in Folge mal wieder gewonnen und dürfen sich noch Hoffnungen auf Relegationsplatz sieben machen. Den hat die C-Jugend aus Hoykenkamp noch inne, obwohl ihre Siegesserie gerissen ist. So lief der Spieltag für die Clubs:

HSG Delmenhorst

Die männliche C-Jugend der HSG Delmenhorst ist glänzend in Form und feierte mit dem 35:29 beim TSV Bremervörde den fünften Sieg in den vergangenen sechs Partien. Es war ein enorm wichtiges Spiel, die HSG wollte Platz vier, der direkt für die Landesliga reicht, beim Fünften verteidigen – was eindrucksvoll gelang. Alle Feldspieler trafen für die Gäste, die zwei starke Phasen hatten: Nach dem 11:14 gelangen fünf Treffer in Folge, nach dem 27:25 dann noch einmal drei. Der Vorsprung auf Rang fünf liegt nun bei zwei Punkten.

Die weibliche C-Jugend lässt sich auf dem Weg zur Meisterschaft weiter nicht aufhalten. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter gewann auch gegen Schlusslicht HG Jever/Schortens mühelos mit 33:11. Die Deckung arbeitete sehr sicher, schon zur Pause stand es 14:6. Danach legte die HSG noch eine Schippe drauf. „Wir haben unsere Stärken endlich mal ausgespielt“, sagte Trainer Volker Gallmann.

Die einzige Delmenhorster Jugendmannschaft, die am Wochenende verlor, war die weibliche B-Jugend. Beim 16:25 beim TV Dinklage erwischte die HSG einen schwarzen Tag. Erst in der Schlussphase lief der Ball beim Vorletzten besser.

TV Neerstedt

Dreieinhalb Monate hatte die männliche A-Jugend des TV Neerstedt nicht mehr gewonnen, beim Tabellenletzten HSG Schwanewede/Neuenkirchen gab es nun ein 32:30. Nach dem 15:15 zur Pause ging es hin und her. In der 53. Minute stand es 29:29, dann trafen die Neerstedter dreimal nacheinander, zweimal davon in Überzahl. Spannend wurde es dennoch, denn die letzte Minute mussten die Gäste in doppelter Unterzahl überstehen. Der Rückstand auf die Relegationsplätze liegt immer noch bei drei Punkten.

TS Hoykenkamp

Nach vier Siegen in Folge hat die männliche C-Jugend der TS Hoykenkamp mal wieder verloren, trotz des 31:34 beim Titelanwärter TV Schiffdorf steht noch Relegationsrang sieben als Zwischenbilanz vier Spiele vor Schluss. Eine gute Leistung reichte in Schiffdorf nicht ganz. Hoykenkamp ließ sich nie abschütteln und war beim 16:17 zur Halbzeit noch dran. Selbst nach dem 23:28 in der 37. Minute gab die Turnerschaft nicht auf. Immerhin knackte Julian Geisler mit seinen acht Treffern die 100-Saisontore-Marke.

HSG Grüppenbühen/Bookholzberg

Zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen wurde ein Partie der männlichen B-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mit höchstens einem Tor Unterschied entschieden – dieses Mal hatte die HSG das bessere Ende für sich. Beim überraschenden 28:27 gegen die JSG Spaden warf Erik Meinardus 29 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Die Gäste verwarfen in Überzahl danach noch einen Siebenmeter. Grüppenbühren hat als Fünfter die Landesliga-Relegation fast sicher, mehr wird aber wohl nicht drin sein.