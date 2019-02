Landkreis Oldenburg/Aurich. In der Handball-Oberliga haben die A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg beim OHV Aurich knapp mit 22:23 (10:12) verloren. Die mangelnde Chancenverwertung verbaute der HSG den Weg zum Sieg.

Buß mit Abwehrleistung sehr zufrieden

Von Beginn an gerieten die Gäste ins Hintertreffen. HSG-Trainer Stefan Buß war dennoch mit der Abwehrleistung „sehr zufrieden“. Dank ihrer engagierten Defensivarbeit blieben seine Schützlinge an den Aurichern dran. In der 19. Minute erzielte Bennet Krix den ersten Ausgleich zum 6:6, doch die Hausherren nahmen das Heft schnell wieder in die Hand. Sie warfen sich bis zur Pausen einen 12:10-Vorsprung heraus.

Aurich nutzt seine Chancen, die HSG nicht

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste gut in Spiel und erzielten schnell den Ausgleich. In der 48. Minute sorgte Jakub Anuszewski für die erste Führung der HSG (17:16). Zu viele Fehlwürfe, vor allem bei klaren Torchancen, verhinderten, dass Grüppenbühren/Bookholzberg diese ausbaute. In den letzten vier Minuten brach das fehlende Wurfglück der HSG das Genick. Denn auf der anderen Seite nutzte der OHV seine Chancen besser und sicherte sich so seinen dritten Saisonsieg.