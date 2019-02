Delmenhorst. Georg Surm wird neuer Box-Trainer beim TV Jahn Delmenhorst. Der gebürtige Diepholzer bringt eine Menge Erfahrung mit.

Die Boxer des TV Jahn Delmenhorst werden künftig von einem Landesmeister trainiert. Wie der Verein mitteilte wird Georg Surm neuer Boxtrainer bei den Annenheidern. Surm, der auf 20 Jahre Trainertätigkeit in verschiedenen Vereinen zurückblicken kann, wird das Kindertraining zusammen mit Denis Volkov und das Kämpfertraining übernehmen. „Die Boxabteilung erhofft sich mit der Verpflichtung neue Impulse zu setzen“, heißt es in der Mitteilung des TVJ.

Aktive Zeit mit Erfolgen gespickt

Der gebürtige Diepholzer boxte von 1985 bis 2007 für Tura Bremen. Dort war er auch mit Ralf Carus, Leiter der Boxsparte des TV Jahn, in einer Staffel aktiv war. In seiner aktiven Zeit fuhr Surm in 25 Kämpfen 22 Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen ein. 1996 wurde er Bremer Landesmeister.